Овечкин казнил команду бывшего тренера и вновь переписал историю. Русскую машину не остановить
«Вашингтон» победил в
«Вашингтон» победил в
В этом сезоне противостояние «Кэпиталз» и «Айлендерс» стало особенно принципиальным. Команду из
Однако действующего чемпиона такое положение дел никак не устраивает. Он наведался в гости к конкуренту после того, как там побывал «Торонто» (проиграл 1:6), а фанаты «Айлендерс» устроили такой теплый прием Таваресу, что было даже страшно. После встречи с «Лифс» Тротц чуть не потерял защитника Джонни Бойчука, которому конек Митча Марнера порезал ему шею. Все, правда, обошлось, и в пятницу он вышел на лед.
До сегодняшней встречи команды в очных встречах одержали по одной победе. В случае успеха в
Овечкин с одноклубниками долгое время не могли отыграться, хотя в каждом периоде были впереди по броскам в створ. Второй отрезок встречи прошел без заброшенных шайб, а в начале третьего счет сравнял Якуб Врана.
Увеличил преимущество гостей Александр Великий. Капитан «Вашингтона» забил 45-й гол в сезоне, реализовав большинство, и стал первым игроком в истории НХЛ, которому в десятом сезоне покорилась отметка в 45 шайб. У Уэйна Гретцки и Майка Босси были лишь по девять. У русского нападающего продолжается результативная серия, которая уже достигла восьми матчей. По ходу нее он набрал 11 (7+4) очков. В снайперской гонке Ови опережает Патрика Кейна из «Чикаго» на пять шайб.
В этой встрече все было решено. «Айлендерс», конечно, предприняли попытку отыграться в концовке, сняв вратаря, но
|Барри Тротц
|Тодд Рирден
|Томас Грайсс(Томас Грайсс)
|Брэйден Холтби
|02:43
|Том Кюнхакль
|03:47
|Александр Овечкин
|22:53
|Бретт Коннолли
|43:26
|Якуб Врана(Никлас II Бэкстрем, Михал Кемпны)
|44:21
|Андерс Ли
|44:34
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
|48:11
|Энтони Бовилье
|48:26
|Джон Карлсон
|49:58
|Райан Пулок
|58:32
|Ти. Джей. Оши
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0