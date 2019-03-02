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11:07 (мск), источник: Sport24

Овечкин казнил команду бывшего тренера и вновь переписал историю. Русскую машину не остановить

«Вашингтон» победил в Нью-Йорке, Ови снова забил.

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Источник: AP 2019

В этом сезоне противостояние «Кэпиталз» и «Айлендерс» стало особенно принципиальным. Команду из Нью-Йорка летом возглавил Барри Тротц — тренер, который впервые в истории привел «Вашингтон» и Овечкина к Кубку Стэнли. После выигранного трофея наставник при странных обстоятельствах покинул столицу США — никто так четко и не объяснил, почему с тренером не продлили контракт — и перебрался в другую команду.

После ухода Тавареса никто не ждал от «островитян» чего-то серьезного, но Барри взял и привел команду к лидерству в Столичном дивизионе.

Однако действующего чемпиона такое положение дел никак не устраивает. Он наведался в гости к конкуренту после того, как там побывал «Торонто» (проиграл 1:6), а фанаты «Айлендерс» устроили такой теплый прием Таваресу, что было даже страшно. После встречи с «Лифс» Тротц чуть не потерял защитника Джонни Бойчука, которому конек Митча Марнера порезал ему шею. Все, правда, обошлось, и в пятницу он вышел на лед.

До сегодняшней встречи команды в очных встречах одержали по одной победе. В случае успеха в Нью-Йорке «Кэпиталз» бы сравнялся по количеству очков с «Айлендерс». Однако начало у команды Овечкина не задалось — на третьей минуте первого периода она уже пропустила. Кюнхакль перехватил шайбу у Орлова (и вновь русский защитник ошибается!) и побежал к воротам Холтби. Показалось, что Том забил из офсайда, однако Тодд Рирден не стал брать челлендж. После многочисленных пересмотров момента эксперты сошлись на том, что гол был «чистым» и засчитали его абсолютно по делу.

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Овечкин с одноклубниками долгое время не могли отыграться, хотя в каждом периоде были впереди по броскам в створ. Второй отрезок встречи прошел без заброшенных шайб, а в начале третьего счет сравнял Якуб Врана.

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Увеличил преимущество гостей Александр Великий. Капитан «Вашингтона» забил 45-й гол в сезоне, реализовав большинство, и стал первым игроком в истории НХЛ, которому в десятом сезоне покорилась отметка в 45 шайб. У Уэйна Гретцки и Майка Босси были лишь по девять. У русского нападающего продолжается результативная серия, которая уже достигла восьми матчей. По ходу нее он набрал 11 (7+4) очков. В снайперской гонке Ови опережает Патрика Кейна из «Чикаго» на пять шайб.

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В этой встрече все было решено. «Айлендерс», конечно, предприняли попытку отыграться в концовке, сняв вратаря, но из-за этого только получили гол в пустые ворота. Точку в матче поставил Оши. «Вашингтон» одержал третью победу подряд и укрепили свои позиции в турнирной таблицы.

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Нью-Йорк Айлендерс
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 232.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцТодд Рирден
Вратари
Томас Грайсс(Томас Грайсс)Брэйден Холтби
1-й период
02:43Том Кюнхакль
03:47Александр Овечкин
2-й период
22:53Бретт Коннолли
3-й период
43:26Якуб Врана(Никлас II Бэкстрем, Михал Кемпны)
44:21Андерс Ли
44:34Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Евгений Кузнецов)
48:11Энтони Бовилье
48:26Джон Карлсон
49:58Райан Пулок
58:32Ти. Джей. Оши
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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