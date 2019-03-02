Овечкин казнил команду бывшего тренера и вновь переписал историю. Русскую машину не остановить

Источник: AP 2019

В этом сезоне противостояние «Кэпиталз» и «Айлендерс» стало особенно принципиальным. Команду из Нью-Йорка летом возглавил Барри Тротц — тренер, который впервые в истории привел «Вашингтон» и Овечкина к Кубку Стэнли. После выигранного трофея наставник при странных обстоятельствах покинул столицу США — никто так четко и не объяснил, почему с тренером не продлили контракт — и перебрался в другую команду.

После ухода Тавареса никто не ждал от «островитян» чего-то серьезного, но Барри взял и привел команду к лидерству в Столичном дивизионе.

Однако действующего чемпиона такое положение дел никак не устраивает. Он наведался в гости к конкуренту после того, как там побывал «Торонто» (проиграл 1:6), а фанаты «Айлендерс» устроили такой теплый прием Таваресу, что было даже страшно. После встречи с «Лифс» Тротц чуть не потерял защитника Джонни Бойчука, которому конек Митча Марнера порезал ему шею. Все, правда, обошлось, и в пятницу он вышел на лед.

До сегодняшней встречи команды в очных встречах одержали по одной победе. В случае успеха в Нью-Йорке «Кэпиталз» бы сравнялся по количеству очков с «Айлендерс». Однако начало у команды Овечкина не задалось — на третьей минуте первого периода она уже пропустила. Кюнхакль перехватил шайбу у Орлова (и вновь русский защитник ошибается!) и побежал к воротам Холтби. Показалось, что Том забил из офсайда, однако Тодд Рирден не стал брать челлендж. После многочисленных пересмотров момента эксперты сошлись на том, что гол был «чистым» и засчитали его абсолютно по делу.

Овечкин с одноклубниками долгое время не могли отыграться, хотя в каждом периоде были впереди по броскам в створ. Второй отрезок встречи прошел без заброшенных шайб, а в начале третьего счет сравнял Якуб Врана.

Увеличил преимущество гостей Александр Великий. Капитан «Вашингтона» забил 45-й гол в сезоне, реализовав большинство, и стал первым игроком в истории НХЛ, которому в десятом сезоне покорилась отметка в 45 шайб. У Уэйна Гретцки и Майка Босси были лишь по девять. У русского нападающего продолжается результативная серия, которая уже достигла восьми матчей. По ходу нее он набрал 11 (7+4) очков. В снайперской гонке Ови опережает Патрика Кейна из «Чикаго» на пять шайб.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RJmEpbVfhDo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.