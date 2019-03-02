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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виннипег» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», у Куликова «+3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» — 5:3.

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К 35-й минуте «хищники» вели со счётом 2:0, отличились Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. Но затем канадская команда провела четыре результативные атаки, голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Блейк Уилер и Тайлер Майерс. Маттиас Экхольм одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Кевин Хейз, поразивший пустые ворота.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+3», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 17.19 на льду (1.29 — в меньшинстве).

«Виннипег» впервые победил за три матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «хищников» три поражения в четырёх встречах. «Нэшвилл» (79) — четвёртый.

Виннипег Джетс
5:3
0:1, 2:1, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 232.03.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисПитер Лавиолетт
Вратари
Лоран БроссуаПекка Ринне(Пекка Ринне, Пекка Ринне, Пекка Ринне)
1-й период
11:24Командный штраф
15:21Виктор Арвидссон(Филип Форсберг)
18:26Кайл Террис
2-й период
24:53Роман Йоси
29:34Брайан Литтл
32:01Матье Перро
32:12Пи. Кей. Суббан(Райан Джохансен, Райан Эллис)
34:38Кайл Террис
35:48Марк Шайфли(Блэйк Уилер, Джейкоб Трауба)
38:21Кайл Коннор(Николай Элерс, Кевин Хэйс)
3-й период
54:09Блэйк Уилер(Марк Шайфли)
54:35Адам Лаури
58:14Тайлер Майерс(Кевин Хэйс, Марк Шайфли)
59:00Маттиас Экхольм(Райан Эллис, Микаэль Гранлунд)
59:28Кевин Хэйс(Блэйк Уилер)
Лучшие игроки матча
Лоран Броссуа (Виннипег Джетс), Блэйк Уилер (Виннипег Джетс), Кевин Хэйс (Виннипег Джетс)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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