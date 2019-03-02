«Виннипег» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», у Куликова «+3»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0MGJZ-FUs24?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К 35-й минуте «хищники» вели со счётом 2:0, отличились Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. Но затем канадская команда провела четыре результативные атаки, голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Блейк Уилер и Тайлер Майерс. Маттиас Экхольм одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Кевин Хейз, поразивший пустые ворота.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+3», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 17.19 на льду (1.29 — в меньшинстве).