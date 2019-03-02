«Виннипег» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», у Куликова «+3»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» — 5:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» — 5:3.
К 35-й минуте «хищники» вели со счётом 2:0, отличились Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. Но затем канадская команда провела четыре результативные атаки, голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Блейк Уилер и Тайлер Майерс. Маттиас Экхольм одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Кевин Хейз, поразивший пустые ворота.
На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+3», 2 силовых приёма и 3
«Виннипег» впервые победил за три матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «хищников» три поражения в четырёх встречах. «Нэшвилл» (79) — четвёртый.
|Пол Морис
|Питер Лавиолетт
|Лоран Броссуа
|Пекка Ринне(Пекка Ринне, Пекка Ринне, Пекка Ринне)
|11:24
|Командный штраф
|15:21
|Виктор Арвидссон(Филип Форсберг)
|18:26
|Кайл Террис
|24:53
|Роман Йоси
|29:34
|Брайан Литтл
|32:01
|Матье Перро
|32:12
|Пи. Кей. Суббан(Райан Джохансен, Райан Эллис)
|34:38
|Кайл Террис
|35:48
|Марк Шайфли(Блэйк Уилер, Джейкоб Трауба)
|38:21
|Кайл Коннор(Николай Элерс, Кевин Хэйс)
|54:09
|Блэйк Уилер(Марк Шайфли)
|54:35
|Адам Лаури
|58:14
|Тайлер Майерс(Кевин Хэйс, Марк Шайфли)
|59:00
|Маттиас Экхольм(Райан Эллис, Микаэль Гранлунд)
|59:28
|Кевин Хэйс(Блэйк Уилер)
Лоран Броссуа (Виннипег Джетс), Блэйк Уилер (Виннипег Джетс), Кевин Хэйс (Виннипег Джетс)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0