18-летний русский талант расстроил Тарасенко. Его команда продолжает рвать всех в НХЛ

В Восточной конференции развернулась такая рубка за плей-офф, что невозможно предположить, кто в итоге попадет в восьмерку, а кто остается за бортом. В последний месяц «Монреаль» и «Каролина» набрали сумасшедший ход и обошли «Коламбус» с «Питтсбургом» в турнирной таблице. У «Пингвинз» вообще огромные проблемы из-за многочисленных травм. На старте сезона никто не ставил на «Харрикейнз», которые вроде бы только-только начали создавать добротную и молодую команду, но неудачи соперников и собственный прогресс позволили надеяться на успех уже в этом сезоне. В последних 16 матчах они выиграли 13 раз. Победа над «Сент-Луисом» позволила команде Андрея Свечникова взобраться на седьмое место в турнирной таблицы.

«Блюз» — тоже команда не промах, и она совершила впечатляющий прогресс со старта сезона. Оскар Сундквист открыл счет уже на седьмой минуте встречи. Правда, хозяева льда молниеносно ответила двумя голами в ворота Аллена.

После перерыва гости опять забили первыми — счет сравнял Винс Данн. Впоследствии «Каролина» ничего не позволила сделать сопернику и забросила еще три шайбы. Джейк Аллен, заменивший в воротах на эту игру открытие сезона Джордана Биннингтона, пропустил четыре гола после 23 бросков — это очень много. Кажется, теперь Аллен надолго сядет в запас. Биннингтон в 18 матчах, которые начинал в старте, одержал 15 побед, с ним команда чувствует себя намного увереннее и пропускает намного меньше.

У «Харрикейнз» в этот вечер залетало все. Раньше команда наносила какое-то бешенное количество бросков (40−50) по воротам соперника, но это редко выливалось во много голов, сейчас у Рода Бриндамора количество перешло в качество. Сумел отличиться даже Андрей Свечников, который в последнее время редко набирает очки. 18-летний нападающий, правда, забросил в пустые ворота пятую шайбу, которая на исход встречи никак не повлияла. Возможно поэтому россиянин особо и не радовался голу. До этого последний раз он забивал 8 февраля «Рейнджерс», опять же в пустые ворота. В 64 матчах сезона у Андрея 29 (15+14) очков и показатель полезности «-2». И хоть второй номер последнего драфта не слишком часто играет результативно, тренерским доверием пользуется и места в составе не теряет — выходит на левом фланге третьей тройки. Периодически получает немного времени во второй спецбригаде большинства. А, согласно продвинутой статистике, Свечников является одним из самых опасных форвардов в составе «Харрикейнз».