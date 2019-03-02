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11:48 (мск), источник: Sport24

18-летний русский талант расстроил Тарасенко. Его команда продолжает рвать всех в НХЛ

Андрей Свечников рвется в плей-офф.

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В Восточной конференции развернулась такая рубка за плей-офф, что невозможно предположить, кто в итоге попадет в восьмерку, а кто остается за бортом. В последний месяц «Монреаль» и «Каролина» набрали сумасшедший ход и обошли «Коламбус» с «Питтсбургом» в турнирной таблице. У «Пингвинз» вообще огромные проблемы из-за многочисленных травм. На старте сезона никто не ставил на «Харрикейнз», которые вроде бы только-только начали создавать добротную и молодую команду, но неудачи соперников и собственный прогресс позволили надеяться на успех уже в этом сезоне. В последних 16 матчах они выиграли 13 раз. Победа над «Сент-Луисом» позволила команде Андрея Свечникова взобраться на седьмое место в турнирной таблицы.

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«Блюз» — тоже команда не промах, и она совершила впечатляющий прогресс со старта сезона. Оскар Сундквист открыл счет уже на седьмой минуте встречи. Правда, хозяева льда молниеносно ответила двумя голами в ворота Аллена.

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После перерыва гости опять забили первыми — счет сравнял Винс Данн. Впоследствии «Каролина» ничего не позволила сделать сопернику и забросила еще три шайбы. Джейк Аллен, заменивший в воротах на эту игру открытие сезона Джордана Биннингтона, пропустил четыре гола после 23 бросков — это очень много. Кажется, теперь Аллен надолго сядет в запас. Биннингтон в 18 матчах, которые начинал в старте, одержал 15 побед, с ним команда чувствует себя намного увереннее и пропускает намного меньше.

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У «Харрикейнз» в этот вечер залетало все. Раньше команда наносила какое-то бешенное количество бросков (40−50) по воротам соперника, но это редко выливалось во много голов, сейчас у Рода Бриндамора количество перешло в качество. Сумел отличиться даже Андрей Свечников, который в последнее время редко набирает очки. 18-летний нападающий, правда, забросил в пустые ворота пятую шайбу, которая на исход встречи никак не повлияла. Возможно поэтому россиянин особо и не радовался голу. До этого последний раз он забивал 8 февраля «Рейнджерс», опять же в пустые ворота. В 64 матчах сезона у Андрея 29 (15+14) очков и показатель полезности «-2». И хоть второй номер последнего драфта не слишком часто играет результативно, тренерским доверием пользуется и места в составе не теряет — выходит на левом фланге третьей тройки. Периодически получает немного времени во второй спецбригаде большинства. А, согласно продвинутой статистике, Свечников является одним из самых опасных форвардов в составе «Харрикейнз».

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«Каролина» одержала четвертую победу подряд, и, конечно, хоккеисты отметили ее необычным образом. Новая клубная традиция — после успешных домашних игр устраивать какое-то нелепое и весело празднование на льду. Дона Черри за это назвал игроков «Харрикейнз» «кучкой придурков». Но кто будет слушать скандального канадского телеведущего, когда команда набрала такой ход? Попробуй ее останови.

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Каролина Харрикейнз
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 232.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморКрэйг Беруби
Вратари
Кертис МакэлхинниДжейк Аллен(Джейк Аллен)
1-й период
06:59Оскар Сундквист(Винс Данн, Роберт Томас)
07:40Джастин Уильямс(Бретт Песке, Нино Нидеррайтер)
10:44Джастин Фольк(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
16:28Джейден Шворц
2-й период
22:13Винс Данн(Патрик Марун, Роберт Томас)
23:30Саку Мяеналанен
31:47Бретт Песке
33:03Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
33:24Винс Данн
3-й период
50:44Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
51:50Джордан Мартинук
51:50Джордан Мартинук
51:50Роберт Бортуццо
51:50Роберт Бортуццо
58:59Андрей Свечников(Бретт Песке, Джастин Фольк)
59:21Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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