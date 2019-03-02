18-летний русский талант расстроил Тарасенко. Его команда продолжает рвать всех в НХЛ
Андрей Свечников рвется в
Андрей Свечников рвется в
В Восточной конференции развернулась такая рубка за
«Блюз» — тоже команда не промах, и она совершила впечатляющий прогресс со старта сезона. Оскар Сундквист открыл счет уже на седьмой минуте встречи. Правда, хозяева льда молниеносно ответила двумя голами в ворота Аллена.
После перерыва гости опять забили первыми — счет сравнял Винс Данн. Впоследствии «Каролина» ничего не позволила сделать сопернику и забросила еще три шайбы. Джейк Аллен, заменивший в воротах на эту игру открытие сезона Джордана Биннингтона, пропустил четыре гола после 23 бросков — это очень много. Кажется, теперь Аллен надолго сядет в запас. Биннингтон в 18 матчах, которые начинал в старте, одержал 15 побед, с ним команда чувствует себя намного увереннее и пропускает намного меньше.
У «Харрикейнз» в этот вечер залетало все. Раньше команда наносила
«Каролина» одержала четвертую победу подряд, и, конечно, хоккеисты отметили ее необычным образом. Новая клубная традиция — после успешных домашних игр устраивать
|Род Бриндамор
|Крэйг Беруби
|Кертис Макэлхинни
|Джейк Аллен(Джейк Аллен)
|06:59
|Оскар Сундквист(Винс Данн, Роберт Томас)
|07:40
|Джастин Уильямс(Бретт Песке, Нино Нидеррайтер)
|10:44
|Джастин Фольк(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
|16:28
|Джейден Шворц
|22:13
|Винс Данн(Патрик Марун, Роберт Томас)
|23:30
|Саку Мяеналанен
|31:47
|Бретт Песке
|33:03
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
|33:24
|Винс Данн
|50:44
|Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
|51:50
|Джордан Мартинук
|51:50
|Джордан Мартинук
|51:50
|Роберт Бортуццо
|51:50
|Роберт Бортуццо
|58:59
|Андрей Свечников(Бретт Песке, Джастин Фольк)
|59:21
|Уоррен Фегеле
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0