Малкин обошёл Дацюка по голевым пасам в НХЛ, впереди только Зубов и Фёдоров

Результативной передачей отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, и она стала для него 605-й в Национальной хоккейной лиге. Это позволило Малкину сместить Павла Дацюка (604) с третьего места по числу результативных передач среди российских игроков в НХЛ. Впереди остались только Сергей Зубов (619) и Сергей Фёдоров (696).



Для того, чтобы достигнуть отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось набрать 5 очков — сейчас у Малкина 995 (390+605) балла в 842 матчах.