Холифилд «избил» хоккеиста «Каролины» на глазах у полного стадиона

После финальной сирены на льду арены появился легендарный боксер Эвандер Холифилд и провел поединок с форвардом «ураганов» Джорданом Мартинуком. Бой закончился одним ударом. Бывший профессиональный боксер сразу же послал в нокаут хоккеиста. Партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Уже в раздевалке Мартинук отметил, что произошедшее «было очень крутым». Холифилд еще до матча встретился с хоккеистами и пожелал им удачи в игре против «Сент-Луиса», которая закончилась 5:2 в пользу хозяев.