Холифилд «избил» хоккеиста «Каролины» на глазах у полного стадиона
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» в очередной раз оригинально отпраздновал победу в матче регулярного сезона.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» в очередной раз оригинально отпраздновал победу в матче регулярного сезона.
После финальной сирены на льду арены появился легендарный боксер Эвандер Холифилд и провел поединок с форвардом «ураганов» Джорданом Мартинуком. Бой закончился одним ударом. Бывший профессиональный боксер сразу же послал в нокаут хоккеиста. Партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.
Уже в раздевалке Мартинук отметил, что произошедшее «было очень крутым». Холифилд еще до матча встретился с хоккеистами и пожелал им удачи в игре против «Сент-Луиса», которая закончилась 5:2 в пользу хозяев.
|Род Бриндамор
|Крэйг Беруби
|Кертис Макэлхинни
|Джейк Аллен(Джейк Аллен)
|06:59
|Оскар Сундквист(Винс Данн, Роберт Томас)
|07:40
|Джастин Уильямс(Бретт Песке, Нино Нидеррайтер)
|10:44
|Джастин Фольк(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
|16:28
|Джейден Шворц
|22:13
|Винс Данн(Патрик Марун, Роберт Томас)
|23:30
|Саку Мяеналанен
|31:47
|Бретт Песке
|33:03
|Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
|33:24
|Винс Данн
|50:44
|Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
|51:50
|Джордан Мартинук
|51:50
|Джордан Мартинук
|51:50
|Роберт Бортуццо
|51:50
|Роберт Бортуццо
|58:59
|Андрей Свечников(Бретт Песке, Джастин Фольк)
|59:21
|Уоррен Фегеле
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0