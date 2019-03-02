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12:58 (мск), источник: Р-Спорт

Холифилд «избил» хоккеиста «Каролины» на глазах у полного стадиона

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» в очередной раз оригинально отпраздновал победу в матче регулярного сезона.

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После финальной сирены на льду арены появился легендарный боксер Эвандер Холифилд и провел поединок с форвардом «ураганов» Джорданом Мартинуком. Бой закончился одним ударом. Бывший профессиональный боксер сразу же послал в нокаут хоккеиста. Партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Уже в раздевалке Мартинук отметил, что произошедшее «было очень крутым». Холифилд еще до матча встретился с хоккеистами и пожелал им удачи в игре против «Сент-Луиса», которая закончилась 5:2 в пользу хозяев.

Каролина Харрикейнз
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 232.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморКрэйг Беруби
Вратари
Кертис МакэлхинниДжейк Аллен(Джейк Аллен)
1-й период
06:59Оскар Сундквист(Винс Данн, Роберт Томас)
07:40Джастин Уильямс(Бретт Песке, Нино Нидеррайтер)
10:44Джастин Фольк(Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо)
16:28Джейден Шворц
2-й период
22:13Винс Данн(Патрик Марун, Роберт Томас)
23:30Саку Мяеналанен
31:47Бретт Песке
33:03Себастьян Ахо(Теуво Терявяйнен)
33:24Винс Данн
3-й период
50:44Джордан Стаал(Дуги Хэмилтон, Теуво Терявяйнен)
51:50Джордан Мартинук
51:50Джордан Мартинук
51:50Роберт Бортуццо
51:50Роберт Бортуццо
58:59Андрей Свечников(Бретт Песке, Джастин Фольк)
59:21Уоррен Фегеле
Лучшие игроки матча
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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