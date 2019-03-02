Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.03
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.03
Коламбус Блю Джэкетс0
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
2.03
Витязь1
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
2.03
Спартак2
СКА5
Хоккей. КХЛ
2.03
Торпедо НН3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
2.03
ТракторОТ1
Автомобилист2
Все события
Фоторепортажи
9Главные звезды сборной России на Универсиаде
144 гола, 2 удаления — «Локо» и «Крылья» зажгли весеннюю премьер-лигу
2 марта, источник: Р-Спорт

«Анахайм Дакс» продлил контракт со шведским нападающим Сильвербергом

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» продлил контракт со шведским нападающим Якобом Сильвербергом, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх

Сильверберг выступает за «Анахайм» с 2013 года. Новый контракт с 28-летним шведом рассчитан до конца сезона-2023/24. По данным Anaheim Sports, по новому контракту нападающий заработает 26,25 миллиона долларов.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ Сильверберг забросил 16 шайб и отдал 8 голевых передач в 56 играх.

В составе сборной Швеции форвард стал серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.

Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
СКА и «Спартак» устроили побоище, форварду пробили легкое
«Сел за руль пьяным»: Емельяненко покаялся в суде
Жара в Черкизове: Божович отобрал очки у «Локомотива»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
«Рубин» обыграл «Ахмат» в ЧР, забив в добавленное время
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь