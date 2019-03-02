«Анахайм Дакс» продлил контракт со шведским нападающим Сильвербергом
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» продлил контракт со шведским нападающим Якобом Сильвербергом, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» продлил контракт со шведским нападающим Якобом Сильвербергом, сообщается на официальном сайте команды.
Сильверберг выступает за «Анахайм» с 2013 года. Новый контракт с 28-летним шведом рассчитан до конца сезона-2023/24. По данным Anaheim Sports, по новому контракту нападающий заработает 26,25 миллиона долларов.
В текущем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ Сильверберг забросил 16 шайб и отдал 8 голевых передач в 56 играх.
В составе сборной Швеции форвард стал серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.