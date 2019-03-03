Прайс исполнил обещание погибшей мамы мальчика. У видео 6 млн просмотров

«Это самый счастливый день в моей жизни. Я всегда надеялся, что это произойдёт. И моя мама всегда говорила, что это случится», — сказал 11-летний Андерсон Уайтхед.

Когда Тэмми Уайтхед разместила своё видео в сети «Фейсбук», то вряд ли ожидал «вирусного» эффекта. Но по состоянию на воскресенье этот ролик посмотрели почти 6 миллионов раз, и те люди, которые его увидели, пролили немало слёз.

Андерсон Уайтхед является большим поклонником Кэри Прайса. Его комната вся увешана плакатами с изображениями хоккеистов «Монреаля», а особенное место отводится именно звёздному голкиперу.

Мать Андерсона, Лора Маккей, всегда поддерживала увлечение сына хоккеем и очень хотела, чтобы он встретился со своим кумиром. «Мама сказала, что сделает всё возможное, чтобы мы с Прайсом встретились», — сказал мальчик.

Увы, но организовать и выполнить своё обещание сыну она не смогла — в минувшем ноябре в возрасте 44 лет женщина скончалась от рака. После её смерти семья решила сделать всё возможное, чтобы мальчишка смог осуществить свою мечту.

У отца мальчика есть знакомый физиотерапевт, который раньше работал в «Торонто Мэйпл Лифс». Через него появилась возможность связаться с главным физиотерапевтом «Канадиенс» Грэмом Ринбендом, который с охотой взялся помочь. Ринбенд устроил так, что вся семья посетили утреннюю разминку «Монреаля» 23 февраля на «Скотиабанк-Арене» в Торонто — у Уэстхедов к тому моменту уже были билеты на матч «канадцев» против «кленовых листьев».

Прайс, когда ему рассказали историю его 11-летнего фаната, тоже растрогался. Он охотно согласился встретиться с Андерсоном, и заветная встреча состоялась после того, как голкипер покинул лёд. Когда же Андерсон стал плакать, увидев кумира, Прайс снял маску, перчатки и «блин», и горячо обнял растрогавшегося парнишку. После этого настал черёд подарков: Кэри подарил парню две настоящих клюшки с автографом, подписал игровой свитер и детскую мини-клюшку, которую Андерсон принял с собой.

«Большое спасибо», — пробормотал Андерсон сквозь слёзы. Его тётя в этот момент снимала происходящее на видео.

«После того, как мы приехали домой, сын спросил, можно ли опубликовать видео. Мы даже посмеялись, что, может быть, оно станет популярным. Но никто из нас понятия не имел, что случится потом, — сказала Тэмми Уэстхед. — Я просто хотел поделиться роликом с друзьями и семьёй. Пометил на видео Кэри Прайса просто так, но надеялся, что, может быть, он увидит это и узнает, как много значит для Андерсона это событие».

«Это было очень круто. Я помню, как мама обещала мне эту встречу. И это случилось», — Андерсон до сих пор с трудом вспоминает эту встречу, боясь заплакать на людях.

«Нет слов, чтобы это описать. Я думал, что они максимум просто стукнутся ладонями в стиле “дай пять”. Но такое общение казалось невероятным. Кэри обнял его и сказал: “Всё обязательно будет хорошо, приятель”. Сын потом сказал мне, что в этот момент его покинул весь гнев и печаль, которую он носил с собой. Мы договорились, что напишем Прайсу письмо, когда вернёмся из отпуска, чтобы поблагодарить вратаря. Сбылась наша детская мечта. Он просто невероятный парень», — сказал отец Андерсна Кевин Уэстхед.

«Как бы ни было популярно это видео, оно не может отразить полностью, как вся эта история повлияла на Андерсона, как много для него она значит. Для него это был опыт, который он никогда не забудет. Очень тяжело потерять маму в таком возрасте. А теперь у него появилось событие, за которое он может цепляться. Это действительно изменило его жизнь», — сказал тётя мальчика.

Поступок вратаря по достоинству оценили даже болельщики «Торонто».

«Конечно, никто не заменит парню маму. Но этот акт доброты имеет большое значение. Он будет дорожить этим моментом», — сказал один из комментаторов под видео. «Да, человеческая доброта имеет большое значение», — согласился другой.

«У нас вся команда смотрела этот ролик и долго не могла прийти в себя. Это действительно впечатляет. Невероятно, что кто-то из игроков может так повлиять на жизнь другого человека», — отметил защитник «Канадиенс» Виктор Мете.