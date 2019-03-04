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01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Таких голов Овечкина вы еще не видели! Он не бросил по воротам, но шайбу все равно засчитали

Обзор матча «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2:3 Б).

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Источник: AFP 2019

Герой

Этот матч был бы куда более результативным, если бы не один человек — вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев. 37 сэйвов после 39 бросков позволили хозяевам удержаться до буллитов и взять одно очко.

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Овертайм

В безумном матче 24 февраля «Вашингтон» и «Рейнджерс» забросили 11 шайб и доиграли до овертайма. Как и тогда, в основное время ни Александр Овечкин, ни Евгений Кузнецов не отметились баллами за результативности, зато они вместе с Дмитрием Орловым организовали победную комбинацию в дополнительном периоде. Сейчас история чуть не повторилась: затяжная позиционка хозяев завершилась и потерей и контратакой: Кузнецов вывел Овечкина «один в ноль», но снова отлично сыграл Георгиев.

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Гол

В отличие от российских звезд «Кэпс», нашим форвардам «Рейнджерс» сегодня удалось отметиться еще до серии буллитов. Павел Бучневич в середине второго периода сравнял счет, легко поразив угол ворот Брэйдена Холтби.

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Буллит

Развязка матча получилась удивительной. В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел Овечкин. До него Георгиева пробили Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем, а вот у Кузнецова обхитрить молодого россиянина не вышло.

Овечкин тоже попытался обмануть вратаря ньюйоркцев и поразить уже оставленные им ворота, но наш голкипер неожиданно кинул клюшку и выбил шайбу, не дав Ови бросить. Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный, но после вмешательства видеоарбитров они пришли к правильному решению. Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола — одного из самых необычных в своей карьере.

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Подарок

Помимо «забитого» буллита Овечкин отличился нехоккейным поступком. Теперь в коллекции подарков от россиянина есть и сувенир для болельщика «Рейнджерс». Юный фанат получил от Ови шайбу.

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Гость

Честно, пока не смотрел «Богемскую рапсодию» и не стану оценивать, насколько Рами Малек похож на Фредди Меркьюри и насколько он его хорошо сыграл, но сомнений в том, что он классный актер, у меня нет — посмотрите (если еще этого не сделали) сериал «Мистер Робот». Сегодня счастливый обладатель «Оскара» пришел сегодня поболеть за «Рейнджерс».

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Нью-Йорк Рейнджерс
2:3Б
1:2, 1:0, 0:0, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 233.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннТодд Рирден
Вратари
Александр ГеоргиевБрэйден Холтби
1-й период
00:45Райан Стром(Крис Крайдер)
02:03Карл Хагелин(Ларс Эллер, Брукс Орпик)
10:02Андре Бураковски(Ник Дауд, Трэвис Бойд)
14:48Ник Дженсен
15:58Энтони Дианджело
18:29Филип Хитил
2-й период
34:20Павел Бучневич(Филип Хитил, Энтони Дианджело)
38:54Энтони Дианджело
3-й период
47:02Том Уилсон
55:46Брендан Смит
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Овечкин(Вашингтон Кэпиталз)
Лучшие игроки матча
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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