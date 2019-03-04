Таких голов Овечкина вы еще не видели! Он не бросил по воротам, но шайбу все равно засчитали
Обзор матча «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2:3 Б).
Обзор матча «Рейнджерс» — «Вашингтон» (2:3 Б).
Этот матч был бы куда более результативным, если бы не один человек — вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев. 37 сэйвов после 39 бросков позволили хозяевам удержаться до буллитов и взять одно очко.
В безумном матче 24 февраля «Вашингтон» и «Рейнджерс» забросили 11 шайб и доиграли до овертайма. Как и тогда, в основное время ни Александр Овечкин, ни Евгений Кузнецов не отметились баллами за результативности, зато они вместе с Дмитрием Орловым организовали победную комбинацию в дополнительном периоде. Сейчас история чуть не повторилась: затяжная позиционка хозяев завершилась и потерей и контратакой: Кузнецов вывел Овечкина «один в ноль», но снова отлично сыграл Георгиев.
В отличие от российских звезд «Кэпс», нашим форвардам «Рейнджерс» сегодня удалось отметиться еще до серии буллитов. Павел Бучневич в середине второго периода сравнял счет, легко поразив угол ворот Брэйдена Холтби.
Развязка матча получилась удивительной. В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел Овечкин. До него Георгиева пробили Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем, а вот у Кузнецова обхитрить молодого россиянина не вышло.
Овечкин тоже попытался обмануть вратаря ньюйоркцев и поразить уже оставленные им ворота, но наш голкипер неожиданно кинул клюшку и выбил шайбу, не дав Ови бросить. Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный, но после вмешательства видеоарбитров они пришли к правильному решению. Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола — одного из самых необычных в своей карьере.
Помимо «забитого» буллита Овечкин отличился нехоккейным поступком. Теперь в коллекции подарков от россиянина есть и сувенир для болельщика «Рейнджерс». Юный фанат получил от Ови шайбу.
Честно, пока не смотрел «Богемскую рапсодию» и не стану оценивать, насколько Рами Малек похож на Фредди Меркьюри и насколько он его хорошо сыграл, но сомнений в том, что он классный актер, у меня нет — посмотрите (если еще этого не сделали) сериал «Мистер Робот». Сегодня счастливый обладатель «Оскара» пришел сегодня поболеть за «Рейнджерс».
|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Александр Георгиев
|Брэйден Холтби
|00:45
|Райан Стром(Крис Крайдер)
|02:03
|Карл Хагелин(Ларс Эллер, Брукс Орпик)
|10:02
|Андре Бураковски(Ник Дауд, Трэвис Бойд)
|14:48
|Ник Дженсен
|15:58
|Энтони Дианджело
|18:29
|Филип Хитил
|34:20
|Павел Бучневич(Филип Хитил, Энтони Дианджело)
|38:54
|Энтони Дианджело
|47:02
|Том Уилсон
|55:46
|Брендан Смит
|победный бросок: Александр Овечкин(Вашингтон Кэпиталз)
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0