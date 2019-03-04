Таких голов Овечкина вы еще не видели! Он не бросил по воротам, но шайбу все равно засчитали

Источник: AFP 2019

Герой

Этот матч был бы куда более результативным, если бы не один человек — вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев. 37 сэйвов после 39 бросков позволили хозяевам удержаться до буллитов и взять одно очко.

Овертайм

В безумном матче 24 февраля «Вашингтон» и «Рейнджерс» забросили 11 шайб и доиграли до овертайма. Как и тогда, в основное время ни Александр Овечкин, ни Евгений Кузнецов не отметились баллами за результативности, зато они вместе с Дмитрием Орловым организовали победную комбинацию в дополнительном периоде. Сейчас история чуть не повторилась: затяжная позиционка хозяев завершилась и потерей и контратакой: Кузнецов вывел Овечкина «один в ноль», но снова отлично сыграл Георгиев.

Гол

В отличие от российских звезд «Кэпс», нашим форвардам «Рейнджерс» сегодня удалось отметиться еще до серии буллитов. Павел Бучневич в середине второго периода сравнял счет, легко поразив угол ворот Брэйдена Холтби.

Буллит

Развязка матча получилась удивительной. В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел Овечкин. До него Георгиева пробили Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем, а вот у Кузнецова обхитрить молодого россиянина не вышло.

Овечкин тоже попытался обмануть вратаря ньюйоркцев и поразить уже оставленные им ворота, но наш голкипер неожиданно кинул клюшку и выбил шайбу, не дав Ови бросить. Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный, но после вмешательства видеоарбитров они пришли к правильному решению. Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола — одного из самых необычных в своей карьере.

Подарок

Помимо «забитого» буллита Овечкин отличился нехоккейным поступком. Теперь в коллекции подарков от россиянина есть и сувенир для болельщика «Рейнджерс». Юный фанат получил от Ови шайбу.

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