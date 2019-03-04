«Виннипег» победил «Коламбус» в матче НХЛ. Панарин отдал две голевые передачи

Источник: AP 2019

В составе победителей четыре шайбы забросил Блэйк Уилер (21-я, 48-я, 58-я и 60-я минуты), а также отличился Сами Нику (3). У «Коламбуса» голы забили Ник Фолиньо (12) и Сет Джонс (38). 32-летний Уилер впервые в карьере забросил четыре шайбы в одной игре, после матча он был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий «Виннипега» Марк Шайфли, отдавший три голевые передачи, третьей звездой признан Фолиньо.

Панарин сыграл в матче 18 минут 23 секунды, успев нанести шесть бросков, отдать две голевые передачи и заработать отрицательный показатель полезности (-2). На счету Панарина теперь 73 очка за результативность (25 шайб + 48 передач) в 62 матчах текущего сезона. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков по воротам.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 11 минут, успев при этом отдать голевую передачу и нанести один бросок. В середине второго периода Куликов получил 17 минут штрафа за участие в драке.

«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 75 очков после 65 матчей. «Виннипег» идет третьим в Западной конференции, набрав 82 очка в 65 встречах. В следующей встрече в ночь на среду «Коламбус» в гостях сыграет против «Нью-Джерси», «Виннипег» на выезде встретится с клубом «Тампа-Бэй».

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Результаты остальных матчей:

«Анахайм» — «Колорадо» — 2:1;.

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«Вегас» — «Ванкувер» — 3:0;.

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«Флорида» — «Оттава» — 2:3.