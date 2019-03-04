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17:38 (мск), источник: Р-Спорт

Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Тед Линдсей

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Тед Линдсей скончался в возрасте 93 лет, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AFP 2019

Линдсей был одним из создателей Ассоциации игроков НХЛ — профсоюза, защищающего интересы хоккеистов. В 1966 году канадский форвард был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Линдсей выступал за «Детройт» и «Чикаго Блэкхокс», всего в НХЛ он провел более 1000 матчей. В знак уважения «Детройт» вывел из обращения седьмой номер, под которым играл форвард. В январе 2017 года НХЛ назвала Линдсея в числе 100 лучших игроков в истории лиги.

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