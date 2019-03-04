Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Тед Линдсей

Линдсей был одним из создателей Ассоциации игроков НХЛ — профсоюза, защищающего интересы хоккеистов. В 1966 году канадский форвард был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Линдсей выступал за «Детройт» и «Чикаго Блэкхокс», всего в НХЛ он провел более 1000 матчей. В знак уважения «Детройт» вывел из обращения седьмой номер, под которым играл форвард. В январе 2017 года НХЛ назвала Линдсея в числе 100 лучших игроков в истории лиги.