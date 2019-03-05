Вратарь «Вегаса» Флери стал первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 4 марта. Голкипер «Вегаса»
ТАСС, 4 марта. Голкипер «Вегаса»
Флери на прошедшей неделе одержал три победы в трех матчах, сделав два шатаута. Процент отраженных 34-летним канадцем бросков составил 98,7%.
Второй звездой недели стал американский форвард «Виннипега» Блейк Уилер, набравший 8 очков (5 шайб + 3 передачи) в трех встречах. В матче с «Коламбусом» Уилер забросил четыре шайбы.
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан третьей звездой недели. 31-летний канадец отметился тремя шайбами и пятью результативными передачами в трех встречах.