Вратарь «Вегаса» Флери стал первой звездой недели в НХЛ

Источник: AFP 2019

Флери на прошедшей неделе одержал три победы в трех матчах, сделав два шатаута. Процент отраженных 34-летним канадцем бросков составил 98,7%.

Второй звездой недели стал американский форвард «Виннипега» Блейк Уилер, набравший 8 очков (5 шайб + 3 передачи) в трех встречах. В матче с «Коламбусом» Уилер забросил четыре шайбы.