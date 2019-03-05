Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
4.03
Витязь1
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
4.03
СпартакОТ2
СКА3
Хоккей. КХЛ
4.03
Торпедо ННОТ5
Барыс4
Хоккей. КХЛ
4.03
Трактор3
Автомобилист4
Все события
Фоторепортажи
144 гола, 2 удаления — «Локо» и «Крылья» зажгли весеннюю премьер-лигу
8Открытие Универсиады
00:12 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Вегаса» Флери стал первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 4 марта. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Наверх
Источник: AFP 2019

Флери на прошедшей неделе одержал три победы в трех матчах, сделав два шатаута. Процент отраженных 34-летним канадцем бросков составил 98,7%.

Второй звездой недели стал американский форвард «Виннипега» Блейк Уилер, набравший 8 очков (5 шайб + 3 передачи) в трех встречах. В матче с «Коламбусом» Уилер забросил четыре шайбы.

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан третьей звездой недели. 31-летний канадец отметился тремя шайбами и пятью результативными передачами в трех встречах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
СКА сравнял счет в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком»
Сборная России завоевала 17 наград во второй день Универсиады
Кит Флинт обожал спорт: дружил с Шумахером, болел за «Вест Хэм»
«Автомобилист» впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ
«Химки» победили ЦСКА в Единой лиге ВТБ впервые за четыре года
В матче плей-офф ВХЛ произошла массовая драка (видео)
ЦСКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь