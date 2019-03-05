«Торонто» разгромил «Калгари» благодаря хет-трику Энниса

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CMIGWDQMfwE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главным героем встречи стал форвард гостей Тайлер Эннис, оформивший хет-трик. Дубль оформил Зак Хайман, ещё одна заброшенная шайба на счету Митчелла Марнера. У «огоньков» отличились Мэттью Ткачук и Дерек Райан.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.56 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и силовой приём за 16.30.