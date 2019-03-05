«Торонто» разгромил «Калгари» благодаря хет-трику Энниса
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.
В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.
Главным героем встречи стал форвард гостей Тайлер Эннис, оформивший
На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», 2 силовых приёма и 2
«Торонто» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Калгари» (89) потерпел второе поражение после серии из семи выигрышей.
|Билл Питерс
|Майк Бэбкок
|Давид Риттих
|Фредерик Андерсен
|09:07
|Джонни Годро
|09:50
|Тайлер Эннис(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
|17:15
|Тайлер Эннис(Тревор Мур, Мартин Маринчин)
|18:51
|Зак Хаймэн(Митчелл Марнер)
|24:11
|Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Морган Райлли)
|35:25
|Мартин Маринчин
|35:35
|Мэттью Ткачак(Джонни Годро, Шон Монахэн)
|43:15
|Тайлер Эннис(Тревор Мур, Джейк Маззин)
|48:24
|Мэттью Ткачак
|52:24
|Дерек Райан(Марк Джиордано, Эндрю Манджапане)
|52:56
|Митчелл Марнер(Джон Таварес)
Тайлер Эннис (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0