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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» разгромил «Калгари» благодаря хет-трику Энниса

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

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Главным героем встречи стал форвард гостей Тайлер Эннис, оформивший хет-трик. Дубль оформил Зак Хайман, ещё одна заброшенная шайба на счету Митчелла Марнера. У «огоньков» отличились Мэттью Ткачук и Дерек Райан.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «+2», 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.56 на льду. У Игоря Ожиганова «-1» и силовой приём за 16.30.

«Торонто» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Калгари» (89) потерпел второе поражение после серии из семи выигрышей.

Калгари Флэймз
2:6
0:3, 1:1, 1:2
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 245.03.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсМайк Бэбкок
Вратари
Давид РиттихФредерик Андерсен
1-й период
09:07Джонни Годро
09:50Тайлер Эннис(Джейк Маззин, Каспери Капанен)
17:15Тайлер Эннис(Тревор Мур, Мартин Маринчин)
18:51Зак Хаймэн(Митчелл Марнер)
2-й период
24:11Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Морган Райлли)
35:25Мартин Маринчин
35:35Мэттью Ткачак(Джонни Годро, Шон Монахэн)
3-й период
43:15Тайлер Эннис(Тревор Мур, Джейк Маззин)
48:24Мэттью Ткачак
52:24Дерек Райан(Марк Джиордано, Эндрю Манджапане)
52:56Митчелл Марнер(Джон Таварес)
Лучшие игроки матча
Тайлер Эннис (Торонто Мэйпл Ливз), Фредерик Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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