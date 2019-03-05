«В Канаду возвращаюсь, как домой». Молодой русский будет играть в самом безнадежном клубе НХЛ
Интервью с Виталием Абрамовым, который рад переходу в «Оттаву».
Интервью с Виталием Абрамовым, который рад переходу в «Оттаву».
За несколько дней до закрытия трансферного окна «Коламбус» провернул сделку, по которой выменял нападающего «Оттавы» Мэтта Дюшена и впридачу защитника Юлиуса Бергмана. В качестве компенсации «Сенаторс» получили несколько молодых проспектов и выбор на драфте. Среди первых оказался русский форвард Виталий Абрамов. 20-летний воспитанник челябинского хоккея последние три года провел в юниорской лиге Канады, а в этом выступал в АХЛ за
«Оттава» сразу отправила Абрамова в фарм в Бельвилль, где уже во второй игре Виталий отметился голом. Через несколько дней после обмена мы созвонились с игроков и поговорили о том, как живется молодым игрокам, мечтающим об НХЛ, как он узнал об обмене и почему счастлив от перехода в «Оттаву».
— По нашей переписке у меня сложилось впечатление, что даже после обмена в «Оттаву» у вас не было уверенности, что до дедлайна вас еще
— Да нет, это я так, решил просто перестраховаться. Никаких предпосылок к этому не было.
— Насколько вообще была нервная обстановка за неделю до дедлайна?
— Да ничего не было, я даже не знал, что дедлайн был 25 февраля!
— Как узнали о том, что стали участником сделки по Дюшейну?
— У нас была утренняя раскатка с «Кливлендом», прямо во время нее тренер к себе подозвал, говорит: «Пошли выйдем в раздевалку». Там он мне сообщил, что я могу стать частью обмена, так что стоит подождать, побыть тут, сейчас сделка проходит. Ну и все, я стал ждать, только через 40 минут сказали, что меня обменяли в «Оттаву». Генеральный менеджер позвонил.
— Когда шли на беседу с тренером, подозревали, о чем разговор будет?
— Когда снимают с раскатки, то ты понимаешь, что
— Какие были первые эмоции, когда узнали?
— Ну, я был в шоке от обмена. Со мной об этом никто не говорил, «Коламбус» в принципе мною был доволен. Когда узнал, что меня забрала «Оттава», то обрадовался. Я играл в Гатино два с половиной года, это совсем рядом, у меня там осталось много друзей, все знакомое и родное. Сам чувствую, что как будто домой возвращаюсь. Ощущения очень хорошие.
— Когда вы отправились в Канаду? Успели все вещи перевезти?
— Все вещи остались в Кливленде, машина тоже там. Я тут в Бельвилле фактически без всего сижу.
— И вы на следующий день сыграли с «Рочестером»?
— Да, я даже потренироваться с новой командой не успел. Меня тепло встретили, никаких проблем не возникло — сразу все объяснили. Мне понравилась игра, мы победили, сейчас бьемся за
— «Бельвилль» идет всего на одну строчку выше «Кливленда», где вы играли до этого. Теперь это для вас принципиальная битва?
— Конечно, матчи против бывшей команды всегда вызывают особые ощущения. Мы уже седьмого марта едем в Кливленд на гостевую игру. Очень жду! Немного странные ощущения, но победить хочется.
— У вас и время будет все вещи забрать.
— Да, это обязательно! Как раз заберу все вещи и на своей машине поеду в Бельвилль.
— Состоялся у вас уже разговор с руководством «Оттавы»? Собираются ли вас в основу подтягивать?
— Я общался с генеральным менеджером и тренерами по развитию. Все рады меня видеть, команда находится в процессе перестройки, очень много игроков обменяли, так что молодым будут давать шанс. Надо проявить себя в АХЛ, а потом уже воспользоваться шансом в НХЛ.
— В этом сезоне есть шансы сыграть в НХЛ?
— Так тяжело сказать. Мне никто ничего не обещал, все зависит от того, как я сыграю в
— С рабочей визой в Канаду проблем не возникло?
— У меня до этого была канадская рабочая виза, потому что я в юниорской лиге играл, поэтому успели
— Вы первый русский игрок в «Оттаве» со времен Гончара и Филатова. Что это значит для вас?
— Мне сразу сказали, что в системе нет ни одного русского хоккеиста. Посмотрим, как это. Ни разу в такой ситуации не был, всегда с
— Не беспокоит, что до этого почти семь лет в клубе не было россиян, поговаривают даже о русофобии руководства «Сенаторз»?
— Это меня точно не пугает. Благо английский я выучил хорошо и свободно говорю. Языкового барьера у меня нет, я нормально играл в Гатино. Там я чувствую себя как дома, так что в Оттаве, думаю, тоже все будет окей. Хотелось бы заиграть, а то и правда
— Какие для себя ставите ближайшие цели?
— Работать, выходить и играть в свой хоккей. Ну и пробиться в НХЛ. Оттава для меня особенный город. И хочется там заиграть.
— Получается, что обмен оцениваете как положительный для вас?
— У «Оттавы» идет перестройка, у меня хороший шанс попасть в основу. Я не знаю, сколько в этом сезоне игроков подняли, но очень много.
— Вы своим сезоном довольны?
— Ну, нет предела совершенству, но для первого сезона в АХЛ, считаю, что нормально. Меня учили игре в защите, в «Коламбусе» объясняли, что не только в очках дело, они хотели, чтобы я стал играть в более взрослый хоккей. Считаю, что с начала сезона я сделал большой шаг вперед и стал другим игроком.
— Но
— Да, не сказал бы. В клубе постоянно подчеркивали, что очки—не главное. Вот я и старался не зацикливаться на этом. Главное, что я развиваюсь и становлюсь ближе к НХЛ.
— Что такое АХЛ по сравнению с юниорской лигой Квебека?
— В АХЛ намного быстрее игра, все хоккеисты сильнее. Нужно придерживаться определенной тактике, выполнять все установки тренера.
— Существует стереотип, что в АХЛ все играют в «бей-беги». Так ли это?
— Нельзя все команды под одну гребенку грести. Все зависит от тренера. В принципе
— «Коламбус» обещал дать вам шанс в НХЛ?
— Ну, разговоры были. Надо было просто хорошо играть. В последние месяцы они были довольны. Думаю, шанс бы предоставили. Но что уже об этом говорить? Я теперь в новой команде.
— От многих русских хоккеистов, которые выступали или выступают в НХЛ, слышала, что если тренер или генменеджер говорил им: «Все окей, ты классно играешь», то это означало, что шанса тебе не дадут. Не считаете, что так же было с вами?
— Нет, я о таком не думал. Ты же сам в состоянии понять, когда ты хорошо играешь, а когда не очень. Если ты плохо играешь и тебя хвалят, значит, тебя просто обидеть не хотят. Понятно, с каким посылом тебе говорят. Тем более я в Северной Америке уже давно живу, понимаю, как тут все устроено, как в английском языке предложения строятся.
— Вас, как не самого габаритного игрока, часто бьют?
— Да не сказал бы. Все как везде. Ничего особенного нет по сравнению с юниорской лигой.
— Раньше вы жили в семье, а теперь один. Как с бытом?
— С этим в начале сезона возникли проблемы. Надо было постоянно себе готовить, стирать. Было тяжеловато, но потом привык. Кушать хочется, а значит надо готовить.
— И что вы себе обычно готовите?
— Да разное. Даже супы научился варить. Когда есть время или делать нечего, то могу супчик сделать или мясо потушить.
— Борщ что ли?
— Ну, могу и борщ.
— Ничего себе! Что было самым сложным: научиться готовить или начать убираться по дому?
— Самое тяжелое, наверное, готовка. До этого жил в семье, где всегда была еда. А тут надо каждый день готовить, по ресторанам постоянно не походишь.
— В АХЛ не самые высокие зарплаты. Хватает на жизнь?
— Мне хватает на все, я снимаю квартиру и еще остаются деньги на расходы. Все с этим нормально.
— АХЛ называют автобусной лигой. Что делаете во время переездов?
— Обычно скачиваю
— Что последнее посмотрели?
— Досмотрел последний сезон «Молодежки». Еще в детстве начал, потом
— Кстати о «Молодежке». Насколько то, что показано в сериале, похоже на происходящее в жизни?
— Да, много правдивых историй, конечно,
— В начале сезона в «Кливленде» вы играли с Никитой Коростелевым. Вместе было веселее?
— Да, конечно. С Никитой мы хорошие друзья. У него свадьба вот этим летом будет, поеду поздравлять. Когда обменяли, то он тоже в шоке был.
— Без русских в Канаде не заскучаете или отлично ладите с североамериканцами?
— Ну, пока не знаю, как будет. В целом, с североамериканцами я нормально общаюсь, ребята в команде хорошие. Вообще разницы нет, американец или русский.
— Что у иностранцев с чувством юмора? Я слышала столько странных историй.
— Ну, я бы сказал, что у них юмор очень пошлый для россиян. Но я же тут в юниорке играл, рос с этими пацанами, привык ко всему, понимаю шутки. Когда впервые приезжаешь в Америку, то очень сильно бросается в глаза отличия.
— Как вам в Кливленде жилось?
— Очень понравился город. Большой, классный, было много мест для развлечений. Ходил в музей
— А в малюсеньком Бельвилле не будет грустно?
— Ну, контраст, конечно, большой. Но я планирую и до Оттавы добраться.
— Вам комфортно в маленьких городах, по мегаполисам не скучаете?
— Да тут не выбираешь же. Мы приехали в хоккей играть, это самое важное. Надо ко всему привыкать. Главное, чтобы лед хорошим был, а остальное — мелочи.
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— Я восстановился к старту основного тренировочного лагеря. Ну, конечно, когда сидишь на травме, то ничего хорошего в этом нет. Много времени ушло на восстановление, лучше было бы без травмы. Не думаю, что мне это
— Как проходило восстановление?
— Мне сделали операцию в Америке, с гипсом приехал в Россию, потом вернулся в США, снял гипс,
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— Поначалу, конечно, беспокоило. Но всегда после травмы такое ощущение присутствует, но не так, как было до операции. Сейчас уже все нормально.
— Больше половины сезона прошло. Можете сказать, что полностью адаптировались к АХЛ и взрослому хоккею?
— Сейчас чувствую себя комфортно, в начале сезона, бывало, терялся на льду, особенно в первый месяц.
— Многие европейцы и россияне не хотят играть в АХЛ. У вас никаких предубеждений по поводу этой лиги не было?
— Нет, не было. Я смотрел, как развиваются ребята из юниорских лиг, где сам играл. Канадцы и американцы проходят АХЛ. Понятно, что когда приезжаешь из России, то тяжеловато привыкнуть к Американской лиге. Понимаю ребят,
— Есть ли у вас пункт в контракте об аренде? Условно, могли до закрытия окна в КХЛ уехать доигрывать сезон в «Тракторе»?
— Я такого варианта даже не рассматривал. У меня есть контракт, нужно играть, пробиваться. Меня все устраивает. Я пока не думаю о возвращении в Россию.
— За «Трактором» следите?
— Да, конечно. С некоторыми ребятами на связи. Я даже за «Челметом» слежу, у меня там многих друзей. Родная команда всегда в сердце.