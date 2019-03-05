«В Канаду возвращаюсь, как домой». Молодой русский будет играть в самом безнадежном клубе НХЛ

За несколько дней до закрытия трансферного окна «Коламбус» провернул сделку, по которой выменял нападающего «Оттавы» Мэтта Дюшена и впридачу защитника Юлиуса Бергмана. В качестве компенсации «Сенаторс» получили несколько молодых проспектов и выбор на драфте. Среди первых оказался русский форвард Виталий Абрамов. 20-летний воспитанник челябинского хоккея последние три года провел в юниорской лиге Канады, а в этом выступал в АХЛ за фарм-клуб «Блю Джекетс». В 52 матчах он отметился 22 (12+10) очками.

«Оттава» сразу отправила Абрамова в фарм в Бельвилль, где уже во второй игре Виталий отметился голом. Через несколько дней после обмена мы созвонились с игроков и поговорили о том, как живется молодым игрокам, мечтающим об НХЛ, как он узнал об обмене и почему счастлив от перехода в «Оттаву».

«Чувствую, что возвращаюсь домой»

— По нашей переписке у меня сложилось впечатление, что даже после обмена в «Оттаву» у вас не было уверенности, что до дедлайна вас еще куда-нибудь не отправят. Я права?

— Да нет, это я так, решил просто перестраховаться. Никаких предпосылок к этому не было.

— Насколько вообще была нервная обстановка за неделю до дедлайна?

— Да ничего не было, я даже не знал, что дедлайн был 25 февраля! Ха-ха. Когда узнал об обмене, очень удивился.

— Как узнали о том, что стали участником сделки по Дюшейну?

— У нас была утренняя раскатка с «Кливлендом», прямо во время нее тренер к себе подозвал, говорит: «Пошли выйдем в раздевалку». Там он мне сообщил, что я могу стать частью обмена, так что стоит подождать, побыть тут, сейчас сделка проходит. Ну и все, я стал ждать, только через 40 минут сказали, что меня обменяли в «Оттаву». Генеральный менеджер позвонил.

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— Когда шли на беседу с тренером, подозревали, о чем разговор будет?

— Когда снимают с раскатки, то ты понимаешь, что что-то не то. Либо что-то очень хорошее, либо плохое, либо обмен. Я не думал ни о чем, просто ждал.

— Какие были первые эмоции, когда узнали?

— Ну, я был в шоке от обмена. Со мной об этом никто не говорил, «Коламбус» в принципе мною был доволен. Когда узнал, что меня забрала «Оттава», то обрадовался. Я играл в Гатино два с половиной года, это совсем рядом, у меня там осталось много друзей, все знакомое и родное. Сам чувствую, что как будто домой возвращаюсь. Ощущения очень хорошие.

— Когда вы отправились в Канаду? Успели все вещи перевезти?

— Все вещи остались в Кливленде, машина тоже там. Я тут в Бельвилле фактически без всего сижу. Ха-ха. Сразу же с раскатки за мной приехала машина, у «Бельвелля» в этот же вечер была игра в Бингемтоне, это в шести часах езды от меня. Поэтому за мной заехали, на полчаса завезли домой, я успел один чемодан собрать, и мы поехали на игру, правда, чуть-чуть опоздали. Пришлось смотреть матч с трибуны, а потом еще три часа с командой ехать до следующего города.

— И вы на следующий день сыграли с «Рочестером»?

— Да, я даже потренироваться с новой командой не успел. Меня тепло встретили, никаких проблем не возникло — сразу все объяснили. Мне понравилась игра, мы победили, сейчас бьемся за плей-офф.

— «Бельвилль» идет всего на одну строчку выше «Кливленда», где вы играли до этого. Теперь это для вас принципиальная битва?

— Конечно, матчи против бывшей команды всегда вызывают особые ощущения. Мы уже седьмого марта едем в Кливленд на гостевую игру. Очень жду! Немного странные ощущения, но победить хочется.

— У вас и время будет все вещи забрать.

— Да, это обязательно! Как раз заберу все вещи и на своей машине поеду в Бельвилль.

«Оттава для меня особенный город»

— Состоялся у вас уже разговор с руководством «Оттавы»? Собираются ли вас в основу подтягивать?

— Я общался с генеральным менеджером и тренерами по развитию. Все рады меня видеть, команда находится в процессе перестройки, очень много игроков обменяли, так что молодым будут давать шанс. Надо проявить себя в АХЛ, а потом уже воспользоваться шансом в НХЛ.

— В этом сезоне есть шансы сыграть в НХЛ?

— Так тяжело сказать. Мне никто ничего не обещал, все зависит от того, как я сыграю в фарм-клубе.

— С рабочей визой в Канаду проблем не возникло?

— У меня до этого была канадская рабочая виза, потому что я в юниорской лиге играл, поэтому успели как-то за пару дней получить какую-то миграционную бумажку. Когда проходили границу, меня отвели в отдельную комнату, проверили документы и отпустили. Никаких проблем не возникло.

— Вы первый русский игрок в «Оттаве» со времен Гончара и Филатова. Что это значит для вас?

— Мне сразу сказали, что в системе нет ни одного русского хоккеиста. Посмотрим, как это. Ни разу в такой ситуации не был, всегда с кем-то из соотечественников играл в команде. Будет что-то новенькое.

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— Не беспокоит, что до этого почти семь лет в клубе не было россиян, поговаривают даже о русофобии руководства «Сенаторз»?

— Это меня точно не пугает. Благо английский я выучил хорошо и свободно говорю. Языкового барьера у меня нет, я нормально играл в Гатино. Там я чувствую себя как дома, так что в Оттаве, думаю, тоже все будет окей. Хотелось бы заиграть, а то и правда что-то давно там русских нет. Будем работать над этим.

— Какие для себя ставите ближайшие цели?

— Работать, выходить и играть в свой хоккей. Ну и пробиться в НХЛ. Оттава для меня особенный город. И хочется там заиграть.

— Получается, что обмен оцениваете как положительный для вас?

— У «Оттавы» идет перестройка, у меня хороший шанс попасть в основу. Я не знаю, сколько в этом сезоне игроков подняли, но очень много.

«Фармы в АХЛ играют по системе команд в НХЛ»

— Вы своим сезоном довольны?

— Ну, нет предела совершенству, но для первого сезона в АХЛ, считаю, что нормально. Меня учили игре в защите, в «Коламбусе» объясняли, что не только в очках дело, они хотели, чтобы я стал играть в более взрослый хоккей. Считаю, что с начала сезона я сделал большой шаг вперед и стал другим игроком.

— Но все-таки переживали ли из-за того, что совсем мало очков?

— Да, не сказал бы. В клубе постоянно подчеркивали, что очки—не главное. Вот я и старался не зацикливаться на этом. Главное, что я развиваюсь и становлюсь ближе к НХЛ.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/11abramov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vitaliy Abramov</a> (@11abramov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-14T03:33:15+00:00">13 Янв 2019 в 7:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что такое АХЛ по сравнению с юниорской лигой Квебека?

— В АХЛ намного быстрее игра, все хоккеисты сильнее. Нужно придерживаться определенной тактике, выполнять все установки тренера.

— Существует стереотип, что в АХЛ все играют в «бей-беги». Так ли это?

— Нельзя все команды под одну гребенку грести. Все зависит от тренера. В принципе фарм-клубы стараются играть по системе, которая есть у основы. Это делается для того, чтобы пацаны, которых поднимают в первую команду, уже знали, что делать и не терялись.

— «Коламбус» обещал дать вам шанс в НХЛ?

— Ну, разговоры были. Надо было просто хорошо играть. В последние месяцы они были довольны. Думаю, шанс бы предоставили. Но что уже об этом говорить? Я теперь в новой команде.

— От многих русских хоккеистов, которые выступали или выступают в НХЛ, слышала, что если тренер или генменеджер говорил им: «Все окей, ты классно играешь», то это означало, что шанса тебе не дадут. Не считаете, что так же было с вами?

— Нет, я о таком не думал. Ты же сам в состоянии понять, когда ты хорошо играешь, а когда не очень. Если ты плохо играешь и тебя хвалят, значит, тебя просто обидеть не хотят. Понятно, с каким посылом тебе говорят. Тем более я в Северной Америке уже давно живу, понимаю, как тут все устроено, как в английском языке предложения строятся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BHFysibDEUl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHFysibDEUl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/11abramov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vitaliy Abramov</a> (@11abramov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-25T20:15:12+00:00">25 Июн 2016 в 1:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вас, как не самого габаритного игрока, часто бьют?

— Да не сказал бы. Все как везде. Ничего особенного нет по сравнению с юниорской лигой.

— Раньше вы жили в семье, а теперь один. Как с бытом?

— С этим в начале сезона возникли проблемы. Надо было постоянно себе готовить, стирать. Было тяжеловато, но потом привык. Кушать хочется, а значит надо готовить. Ха-ха.

— И что вы себе обычно готовите?

— Да разное. Даже супы научился варить. Когда есть время или делать нечего, то могу супчик сделать или мясо потушить.

— Борщ что ли?

— Ну, могу и борщ.

— Ничего себе! Что было самым сложным: научиться готовить или начать убираться по дому?

— Самое тяжелое, наверное, готовка. До этого жил в семье, где всегда была еда. А тут надо каждый день готовить, по ресторанам постоянно не походишь.

— В АХЛ не самые высокие зарплаты. Хватает на жизнь?

— Мне хватает на все, я снимаю квартиру и еще остаются деньги на расходы. Все с этим нормально.

— АХЛ называют автобусной лигой. Что делаете во время переездов?

— Обычно скачиваю какое-то сериал и смотрю его. Шесть часов едешь — шесть серий посмотрел. В принципе нормально переезды переношу, быстро время пробегает. Могу аудиокнигу еще скачать, ну и с пацанами можно поболтать, когда надоело смотреть.

— Что последнее посмотрели?

— Досмотрел последний сезон «Молодежки». Еще в детстве начал, потом какие-то сезоны пропускал, и вот решил вернуться. Смотрел недавно сериал The Blacklist (в переводе с англ. — «Черный список»), тоже классный!

— Кстати о «Молодежке». Насколько то, что показано в сериале, похоже на происходящее в жизни?

— Да, много правдивых историй, конечно, что-то и придумано. Но мне интересно было следить.

«У американцев пошлый юмор»

— В начале сезона в «Кливленде» вы играли с Никитой Коростелевым. Вместе было веселее?

— Да, конечно. С Никитой мы хорошие друзья. У него свадьба вот этим летом будет, поеду поздравлять. Когда обменяли, то он тоже в шоке был.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsFCIsLAzvI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsFCIsLAzvI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/11abramov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vitaliy Abramov</a> (@11abramov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-01T04:32:27+00:00">31 Дек 2018 в 8:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Без русских в Канаде не заскучаете или отлично ладите с североамериканцами?

— Ну, пока не знаю, как будет. В целом, с североамериканцами я нормально общаюсь, ребята в команде хорошие. Вообще разницы нет, американец или русский.

— Что у иностранцев с чувством юмора? Я слышала столько странных историй.

— Ну, я бы сказал, что у них юмор очень пошлый для россиян. Но я же тут в юниорке играл, рос с этими пацанами, привык ко всему, понимаю шутки. Когда впервые приезжаешь в Америку, то очень сильно бросается в глаза отличия.

— Как вам в Кливленде жилось?

— Очень понравился город. Большой, классный, было много мест для развлечений. Ходил в музей рок-н-ролла. В Кливленд все приезжают ради него, он самый большой в США!

— А в малюсеньком Бельвилле не будет грустно?

— Ну, контраст, конечно, большой. Но я планирую и до Оттавы добраться. Ха-ха. Бельвилле очень похож на Викториавилл, где я в прошлом году играл. Мне даже не надо будет привыкать, но я и задерживаться не хочу.

— Вам комфортно в маленьких городах, по мегаполисам не скучаете?

— Да тут не выбираешь же. Мы приехали в хоккей играть, это самое важное. Надо ко всему привыкать. Главное, чтобы лед хорошим был, а остальное — мелочи.

«Трактор» всегда в сердце

— Из-за восстановления после травмы вы пропустили тренировочный лагерь «Блю Джекетс» для новичков. Насколько это сказалось на вашем положении в клубе?

— Я восстановился к старту основного тренировочного лагеря. Ну, конечно, когда сидишь на травме, то ничего хорошего в этом нет. Много времени ушло на восстановление, лучше было бы без травмы. Не думаю, что мне это как-то помешало в сезоне.

— Как проходило восстановление?

— Мне сделали операцию в Америке, с гипсом приехал в Россию, потом вернулся в США, снял гипс, три-четыре недели там восстанавливался, а в августе домой полетел, где начал тренироваться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjXNBVuBh8d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjXNBVuBh8d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/11abramov/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vitaliy Abramov</a> (@11abramov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-29T13:11:21+00:00">29 Май 2018 в 6:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Запястье-то больше не беспокоит?

— Поначалу, конечно, беспокоило. Но всегда после травмы такое ощущение присутствует, но не так, как было до операции. Сейчас уже все нормально.

— Больше половины сезона прошло. Можете сказать, что полностью адаптировались к АХЛ и взрослому хоккею?

— Сейчас чувствую себя комфортно, в начале сезона, бывало, терялся на льду, особенно в первый месяц. Все-таки в АХЛ ты не можешь делать все то, что делал в юниорке. Но на данный момент проблем нет.

— Многие европейцы и россияне не хотят играть в АХЛ. У вас никаких предубеждений по поводу этой лиги не было?

— Нет, не было. Я смотрел, как развиваются ребята из юниорских лиг, где сам играл. Канадцы и американцы проходят АХЛ. Понятно, что когда приезжаешь из России, то тяжеловато привыкнуть к Американской лиге. Понимаю ребят, все-таки контраст огромный. Но я в Канаде играл три года, для меня мало что поменялось.

— Есть ли у вас пункт в контракте об аренде? Условно, могли до закрытия окна в КХЛ уехать доигрывать сезон в «Тракторе»?

— Я такого варианта даже не рассматривал. У меня есть контракт, нужно играть, пробиваться. Меня все устраивает. Я пока не думаю о возвращении в Россию.