«Колорадо» в овертайме обыграл «Детройт» в домашнем матче чемпионата НХЛ

Встреча в Денвере завершилась победой «Колорадо» со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0). В основное время в составе «Колорадо» шайбы забросили Джей Ти Комфер (22-я минута), Микко Рантанен (49) и Тайсон Бэрри (59). У «Детройта» отличились Никлас Кронвалль (17), Дэнни Декайзер (43) и Филип Задина (58). Победу «Колорадо» на третьей минуте овертайма принес Натан Маккиннон.