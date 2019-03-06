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12:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Колорадо» в овертайме обыграл «Детройт» в домашнем матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Денвере завершилась победой «Колорадо» со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0). В основное время в составе «Колорадо» шайбы забросили Джей Ти Комфер (22-я минута), Микко Рантанен (49) и Тайсон Бэрри (59). У «Детройта» отличились Никлас Кронвалль (17), Дэнни Декайзер (43) и Филип Задина (58). Победу «Колорадо» на третьей минуте овертайма принес Натан Маккиннон.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел на льду весь матч и отразил 20 бросков из 23.

Результаты других матчей дня:

«Питтсбург» — «Флорида» — 3:2 (в овертайме),

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» — 5:4 (по буллитам),

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2 (по буллитам),

«Бостон» — «Каролина» — 4:3 (в овертайме),

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 5:4 (по буллитам),

«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:0,

«Аризона» — «Анахайм» — 1:3.

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