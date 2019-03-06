«Колорадо» в овертайме обыграл «Детройт» в домашнем матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Денвере завершилась победой «Колорадо» со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0). В основное время в составе «Колорадо» шайбы забросили Джей Ти Комфер (22-я минута), Микко Рантанен (49) и Тайсон Бэрри (59). У «Детройта» отличились Никлас Кронвалль (17), Дэнни Декайзер (43) и Филип Задина (58). Победу «Колорадо» на третьей минуте овертайма принес Натан Маккиннон.
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел на льду весь матч и отразил 20 бросков из 23.
Результаты других матчей дня:
«Питтсбург» — «Флорида» — 3:2 (в овертайме),
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» — 5:4 (по буллитам),
«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 1:2 (по буллитам),
«Бостон» — «Каролина» — 4:3 (в овертайме),
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 5:4 (по буллитам),
«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:0,
«Аризона» — «Анахайм» — 1:3.