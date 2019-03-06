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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Лос-Анджелес Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (4-я минута), Джордан Уил (31) и Ши Уэбер (41). У «Кингз» отличился Мэтт Лафф (52).

Следующий матч «Монреаль» проведет 7 марта на выезде против «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Сент-Луис».

Лос-Анджелес Кингз
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 246.03.2019, 06:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Уилли ДежарденКлод Жюльен
Вратари
Джонатан КуикКэри Прайс
1-й период
03:11Брендан Галлахер(Виктор Мете, Ши Уэбер)
2-й период
30:07Джордан Уил
35:55Шон Уокер
3-й период
40:41Ши Уэбер(Филлип Дано, Виктор Мете)
41:49Джефф Питри
51:03Мэтт Лафф(Дрю Даути, Дастин Браун)
54:29Бретт Кулак
Лучшие игроки матча
Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс), Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Виктор Мете (Монреаль Канадиенс)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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