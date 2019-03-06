«Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Лос-Анджелес Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Лос-Анджелес Кингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в
Следующий матч «Монреаль» проведет 7 марта на выезде против «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Сент-Луис».
|Уилли Дежарден
|Клод Жюльен
|Джонатан Куик
|Кэри Прайс
|03:11
|Брендан Галлахер(Виктор Мете, Ши Уэбер)
|30:07
|Джордан Уил
|35:55
|Шон Уокер
|40:41
|Ши Уэбер(Филлип Дано, Виктор Мете)
|41:49
|Джефф Питри
|51:03
|Мэтт Лафф(Дрю Даути, Дастин Браун)
|54:29
|Бретт Кулак
Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс), Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Виктор Мете (Монреаль Канадиенс)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0