«Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (4-я минута), Джордан Уил (31) и Ши Уэбер (41). У «Кингз» отличился Мэтт Лафф (52).

Следующий матч «Монреаль» проведет 7 марта на выезде против «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Сент-Луис».