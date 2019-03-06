Кучеров повторил суперрекорд «Тампы», до достижения Малкина — одна передача

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Виннипегом» (5:2) и повторил рекорд «Тампы-Бэй» по очкам за сезон. Россиянин набрал 108 (31+77) очков в 67 играх сезона и сравнялся с результатом Венсана Лекавалье, который в сезоне-2006/07 добавил к 52 голам 56 голевых передач.

Источник: Спорт-Экспресс

Кроме того, форвард «Тампы» повторил результат Сергея Зубова, сделавшего в сезоне-1993/94 77 голевых передач. Из российских ассистентов лучше себя проявлял только Евгений Малкин, который девять лет назад ассистировал партнерам 78 раз. Для того, чтобы установить новый российский рекорд, Кучерову нужно сделать две передачи.

Источник: Спорт-Экспресс

В XXI веке только пять хоккеистов делали больше 77 передач за сезон. Помимо Малкина таким образом отметились Хенрик Седин, Сидни Кросби и дважды Джо Торнтон. При сохранении текущего графика Кучеров выйдет на второй результат века, немного не дотянувшись до 96 передач Джо Торнтона образца постлокаутного сезона.