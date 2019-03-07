Овечкин и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона» против «Филадельфии»

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (6-я минута), Бретт Коннолли (15), Овечкин (23), Андре Бураковски (25) и Никлас Бэкстрём (26).

Овечкин также сделал одну результативную передачу, Орлов записал на свой счет два голевых паса. У проигравших отличились Филипп Майерс (40), Клод Жиру (41) и Скотт Лотон (48).

На счету Овечкина в текущем сезоне 77 (46 шайб + 31 передача) очков. Орлов набрал 22 (3+19) балла за результативность. Форвард Евгений Кузнецов, не отличившийся в прошедшем матче, имеет в своем активе 59 (17+42) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место, набрав в 67 матчах 85 очков. «Филадельфия» с 72 очками после 67 игр идет 10-й. В следующем матче «Вашингтон» 9 марта дома сыграет против «Нью-Джерси». «Филадельфия» на следующий день в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».