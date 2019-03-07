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08:59 (мск), источник: ТАСС

Овечкин и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона» против «Филадельфии»

ТАСС, 7 марта. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские игроки гостей Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счет по два балла за результативность.

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Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (6-я минута), Бретт Коннолли (15), Овечкин (23), Андре Бураковски (25) и Никлас Бэкстрём (26).

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Овечкин также сделал одну результативную передачу, Орлов записал на свой счет два голевых паса. У проигравших отличились Филипп Майерс (40), Клод Жиру (41) и Скотт Лотон (48).

На счету Овечкина в текущем сезоне 77 (46 шайб + 31 передача) очков. Орлов набрал 22 (3+19) балла за результативность. Форвард Евгений Кузнецов, не отличившийся в прошедшем матче, имеет в своем активе 59 (17+42) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место, набрав в 67 матчах 85 очков. «Филадельфия» с 72 очками после 67 игр идет 10-й. В следующем матче «Вашингтон» 9 марта дома сыграет против «Нью-Джерси». «Филадельфия» на следующий день в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

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Филадельфия Флайерз
3:5
0:2, 1:3, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 247.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Скотт ГордонТодд Рирден
Вратари
Брайан Эллиотт(Кэм Тэлбот, Кэм Тэлбот, Кэм Тэлбот)Брэйден Холтби
1-й период
05:55Том Уилсон(Дмитрий I Орлов, Александр Овечкин)
07:43Ти. Джей. Оши
14:16Бретт Коннолли(Мэтт Нисканен, Карл Хагелин)
2-й период
21:49Шон Кутюрье
22:32Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Джон Карлсон)
24:18Андре Бураковски(Трэвис Бойд, Дмитрий I Орлов)
25:37Никлас II Бэкстрем(Якуб Врана, Ник Дженсен)
30:30Роберт Хегг
39:48Филипп Майерс(Шон Кутюрье, Клод Жиру)
3-й период
40:10Клод Жиру(Оскар Линдблум, Шон Кутюрье)
42:29Скотт Лотон
47:48Скотт Лотон(Эндрю Макдональд, Михаэль Раффль)
50:23Эндрю Макдональд
50:23Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Клод Жиру (Филадельфия Флайерз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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