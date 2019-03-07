«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Тарасенко отметился двумя передачами

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шенн (9-я минута), Райан О’Райлли (16), Роберт Томас (34, 59) и Алекс Пьетранджело (60).

У проигравших отличились Ник Ритчи (5), Рикард Ракелль (36), Джейкоб Мегна (38) и Адам Хенрик (46).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

Всего в активе 27-летнего форварда 56 очков (27 шайб + 29 передач) в текущем сезоне.

«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков в 66 матчах. «Анахайм» с 61 очком после 68 игр располагается на 14-м месте. В следующем матче «Сент-Луис» встретится на выезде с «Лос-Анджелесом» 8 марта, «Анахайм» сыграет дома с «Монреалем» 9 марта.

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В других матчах дня «Ванкувер» дома обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 3:2, российский нападающий хозяев Николай Голдобин отметился результативной передачей, а «Вегас» на своей площадке победил «Калгари» (2:1).

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