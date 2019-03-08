«Бостон» обыграл «Флориду», забив две шайбы на последней минуте
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 3:4.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 3:4.
К экватору игры гости провели две результативные атаки, отличились Александр Барков и Джонатан Юбердо. К середине третьего периода «Бостон» усилиями Давида Крейчи и Патриса Бержерона восстановил равновесие. Впоследствии дубль оформил Юбердо, а за 37 секунд до конца основного времени отличился Мэтт Грызлик. Бержерон принёс победу хозяевам в концовке встречи.
На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой приём и
«Флорида» потерпела шестое поражение кряду. У «Бостона» пять побед подряд.
|Брюс Кэссиди
|Боб Бонер
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Роберто Луонго
|11:26
|Мэтт Гржельчик
|15:02
|Винс Трочек
|22:21
|Брэндон Карло
|22:48
|Александр Барков(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|25:57
|Здено Хара
|26:27
|Джонатан Юбердо(Александр Барков, Кит Яндл)
|30:29
|Давид Крейчи(Дэвид Бэкес, Дэнтон Хейнен)
|38:37
|Драйден Хант
|41:43
|Крис Вагнер
|42:06
|Александр Барков
|47:09
|Тори Краг
|48:50
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
|50:55
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
|57:24
|Майк I Хоффман
|59:23
|Мэтт Гржельчик(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
|59:53
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан)
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Давид Крейчи (Бостон Брюинз)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|1
|Голы в меньшинстве
|0