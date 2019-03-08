«Бостон» обыграл «Флориду», забив две шайбы на последней минуте

К экватору игры гости провели две результативные атаки, отличились Александр Барков и Джонатан Юбердо. К середине третьего периода «Бостон» усилиями Давида Крейчи и Патриса Бержерона восстановил равновесие. Впоследствии дубль оформил Юбердо, а за 37 секунд до конца основного времени отличился Мэтт Грызлик. Бержерон принёс победу хозяевам в концовке встречи.