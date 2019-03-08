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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Флориду», забив две шайбы на последней минуте

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 3:4.

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Во время загрузки произошла ошибка.

К экватору игры гости провели две результативные атаки, отличились Александр Барков и Джонатан Юбердо. К середине третьего периода «Бостон» усилиями Давида Крейчи и Патриса Бержерона восстановил равновесие. Впоследствии дубль оформил Юбердо, а за 37 секунд до конца основного времени отличился Мэтт Грызлик. Бержерон принёс победу хозяевам в концовке встречи.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой приём и блок-шот за 14.45 на льду (3.35 — в большинстве).

«Флорида» потерпела шестое поражение кряду. У «Бостона» пять побед подряд.

Бостон Брюинз
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиБоб Бонер
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Роберто Луонго
1-й период
11:26Мэтт Гржельчик
15:02Винс Трочек
2-й период
22:21Брэндон Карло
22:48Александр Барков(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
25:57Здено Хара
26:27Джонатан Юбердо(Александр Барков, Кит Яндл)
30:29Давид Крейчи(Дэвид Бэкес, Дэнтон Хейнен)
38:37Драйден Хант
3-й период
41:43Крис Вагнер
42:06Александр Барков
47:09Тори Краг
48:50Патрис Бержерон(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
50:55Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Аарон Экблад)
57:24Майк I Хоффман
59:23Мэтт Гржельчик(Брэд Маршан, Чарли Макэвой)
59:53Патрис Бержерон(Брэд Маршан)
Лучшие игроки матча
Патрис Бержерон (Бостон Брюинз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Давид Крейчи (Бостон Брюинз)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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