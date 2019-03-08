Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X7gYxCUqLio?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.08 на льду (4.35 — в большинстве).