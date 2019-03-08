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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

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Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.08 на льду (4.35 — в большинстве).

У Артемия Панарина «-2» и четыре броска за 22.37 (4.53 — в большинстве). Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

Питтсбург Пингвинз
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДжон Торторелла
Вратари
Мэттью МюррейЙоонас Корписало(Йоонас Корписало)
1-й период
02:04Скотт Харрингтон
02:22Фил Кессел(Евгений Малкин, Патрик Хернквист)
12:50Адам Маккуэйд
19:49Джастин Шульц
2-й период
25:31Джейк Гюнтцель
30:17Гарретт Уилсон
30:17Ник Фолиньо
35:40Ник Бьюгстад
35:40Пьер-Люк Дюбуа
38:47Ник Бьюгстад(Джаред Маккэн, Джастин Шульц)
3-й период
42:47Ник Фолиньо
42:52Бун Дженнер
42:52Бун Дженнер
53:01Патрик Хернквист
59:29Сидни Кросби(Джейк Гюнтцель)
Лучшие игроки матча
Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Ник Бьюгстад (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
13Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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