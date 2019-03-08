Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.
Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.
На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и
У Артемия Панарина «-2» и четыре броска за 22.37 (4.53 — в большинстве). Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.
|Майк Салливан
|Джон Торторелла
|Мэттью Мюррей
|Йоонас Корписало(Йоонас Корписало)
|02:04
|Скотт Харрингтон
|02:22
|Фил Кессел(Евгений Малкин, Патрик Хернквист)
|12:50
|Адам Маккуэйд
|19:49
|Джастин Шульц
|25:31
|Джейк Гюнтцель
|30:17
|Гарретт Уилсон
|30:17
|Ник Фолиньо
|35:40
|Ник Бьюгстад
|35:40
|Пьер-Люк Дюбуа
|38:47
|Ник Бьюгстад(Джаред Маккэн, Джастин Шульц)
|42:47
|Ник Фолиньо
|42:52
|Бун Дженнер
|42:52
|Бун Дженнер
|53:01
|Патрик Хернквист
|59:29
|Сидни Кросби(Джейк Гюнтцель)
Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Ник Бьюгстад (Питтсбург Пингвинз)
|13
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0