27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

Источник: AP 2019

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ABHwycU2_Eo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт на 11-й минуте встречи открыл форвард гостей Джейсон Цукер. Он же в третьем периоде увеличил преимущество «дикарей», оформив дубль. На 59-й минуте Цукер оформил хет-трик, поразив пустые ворота.

Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 23.15 на льду (3.04 — в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 17.06.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.