27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома утсупил «Миннесоте Уайлд» — 0:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома утсупил «Миннесоте Уайлд» — 0:3.
Счёт на 11-й минуте встречи открыл форвард гостей Джейсон Цукер. Он же в третьем периоде увеличил преимущество «дикарей», оформив дубль. На 59-й минуте Цукер оформил
Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 23.15 на льду (3.04 — в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 силовых приёмов и 2
В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.
В составе победителей дубль оформил Валлтери Фильппула, по голу на счету Антони Бовиллье и Кейси Сизикаса. У канадского клуба отличились Брэди Ткачук и Оскар Линдберг.
|Джон Купер
|Брюс Будро
|Андрей Василевский(Андрей Василевский)
|Деван Дубник
|07:11
|Тайлер Джонсон
|10:50
|Джейсон Зукер(Райан Донато, Райан Сутер)
|21:11
|Люк Канин
|32:26
|Матье Жозеф
|46:04
|Джейсон Зукер(Райан Донато)
|49:50
|Никита Кучеров
|51:13
|Седрик Пакетт
|54:53
|Джаред Сперджен
|58:14
|Джейсон Зукер(Эрик Стаал, Эрик Фер)
Джейсон Зукер (Миннесота Уайлд), Деван Дубник (Миннесота Уайлд), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0