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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома утсупил «Миннесоте Уайлд» — 0:3.

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Источник: AP 2019
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Счёт на 11-й минуте встречи открыл форвард гостей Джейсон Цукер. Он же в третьем периоде увеличил преимущество «дикарей», оформив дубль. На 59-й минуте Цукер оформил хет-трик, поразив пустые ворота.

Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 23.15 на льду (3.04 — в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 17.06.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Валлтери Фильппула, по голу на счету Антони Бовиллье и Кейси Сизикаса. У канадского клуба отличились Брэди Ткачук и Оскар Линдберг.

Тампа-Бэй Лайтнинг
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Миннесота Уайлд
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперБрюс Будро
Вратари
Андрей Василевский(Андрей Василевский)Деван Дубник
1-й период
07:11Тайлер Джонсон
10:50Джейсон Зукер(Райан Донато, Райан Сутер)
2-й период
21:11Люк Канин
32:26Матье Жозеф
3-й период
46:04Джейсон Зукер(Райан Донато)
49:50Никита Кучеров
51:13Седрик Пакетт
54:53Джаред Сперджен
58:14Джейсон Зукер(Эрик Стаал, Эрик Фер)
Лучшие игроки матча
Джейсон Зукер (Миннесота Уайлд), Деван Дубник (Миннесота Уайлд), Райан Донато (Миннесота Уайлд)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота Уайлд
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