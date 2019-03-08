Незаметный русский герой в США. Он выгрызает голы, ставит рекорды и тащит клуб, сливающий сезон

«Да почему вы думаете, что у меня сложности с тренером?! Я этого не понимаю. Вы, все журналисты в России, думаете, что сложности, не знаете ситуации, а так это называете. Это рабочие моменты».

В февральском интервью Sport24 форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич искреннее удивлялся, почему на его родине говорят о каких-то проблемах во взаимоотношениях с главным тренером клуба Дэвидом Куинном. Хотя еще в конце января россиянина выводили из состава и это был четвертый подобный случай за регулярный чемпионат. Но самому хоккеисту, естественно, виднее, тем более, он на деле доказывает — если трудности и были, то они остались в первой половине сезоне. Во второй Павел стабильно играет и набирает очки. Увы, «Рейнджерам» это не сильно помогает — перед матчем с «Детройтом», который состоялся в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, они засадили пять игр подряд. Во встрече с «Ред Уингз» Бучневич сделал многое, чтобы прервать неприятную серию, но этого оказалось мало.

Например, воспитанник череповецкого хоккея открыл счет в этой игре. При этом, вся голевая атака была целиком и полностью завязана на нем. Сначала русский нападающий стрельнул от синей линии, а затем в течение нескольких секунд атаковал ворота «Красных крыльев» трижды подряд и добился своего. Такой бы целеустремленности и страсти всем форвардам «Нью-Йорка».

Забив один гол, «Рейнджерс» решили целиком и полностью положиться на своего вратаря Хенрика Лункдвиста. Шведский вратарь проводил свой 850-й матч в форме «синерубашечников» и партнеры в этот особенный день решили нагрузить его по полной. Король Хенрик тащил, совершил больше 40 сэйвов, но к 7-й минуте третьего периода его команда все-таки проигрывала. Пробить Лундквиста смогли Тайлер Бертуции, классно подправивший шайбу с пятака, и Андреас Атанасиу, промчавшийся через всю площадку и самостоятельно отблагодаривший себя за такой рывок.

Спас «Нью-Йорк» от поражения в основное время Бучневич. За пять с небольших минут до сирены крутой «слепой» пас Брендана Лемье вывел россиянина один на один с Джимми Ховардом, и он разобрался в ситуации очень четко. 15 шайб за регулярку — есть новый личный рекорд Павла в сильнейшей лиге мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MtWqYqMMy1o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше был овертайм, а за ним серия буллитов, которую Бучневич и Лундквист вытащить уже не смогли. Первый свою попытку не реализовал, а второй проиграл дуэль все тому же Атанасиу. 2:3 — шестое кряду поражение «Рейнджеров», для которых сезон с точки зрения турнирных задач уже завершен. Теперь каждому из них и команде в целом нужно работать на будущее. У российского нападающего это получается довольно неплохо, а вот некоторые из его партнеров, кажется, окончательно забили на этот чемпионат.