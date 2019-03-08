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10:22 (мск), источник: Sport24

Незаметный русский герой в США. Он выгрызает голы, ставит рекорды и тащит клуб, сливающий сезон

«Рейнджерс» горят всем подряд, Бучневич продолжает сражаться.

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«Да почему вы думаете, что у меня сложности с тренером?! Я этого не понимаю. Вы, все журналисты в России, думаете, что сложности, не знаете ситуации, а так это называете. Это рабочие моменты».

В февральском интервью Sport24 форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич искреннее удивлялся, почему на его родине говорят о каких-то проблемах во взаимоотношениях с главным тренером клуба Дэвидом Куинном. Хотя еще в конце января россиянина выводили из состава и это был четвертый подобный случай за регулярный чемпионат. Но самому хоккеисту, естественно, виднее, тем более, он на деле доказывает — если трудности и были, то они остались в первой половине сезоне. Во второй Павел стабильно играет и набирает очки. Увы, «Рейнджерам» это не сильно помогает — перед матчем с «Детройтом», который состоялся в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, они засадили пять игр подряд. Во встрече с «Ред Уингз» Бучневич сделал многое, чтобы прервать неприятную серию, но этого оказалось мало.

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Например, воспитанник череповецкого хоккея открыл счет в этой игре. При этом, вся голевая атака была целиком и полностью завязана на нем. Сначала русский нападающий стрельнул от синей линии, а затем в течение нескольких секунд атаковал ворота «Красных крыльев» трижды подряд и добился своего. Такой бы целеустремленности и страсти всем форвардам «Нью-Йорка».

Забив один гол, «Рейнджерс» решили целиком и полностью положиться на своего вратаря Хенрика Лункдвиста. Шведский вратарь проводил свой 850-й матч в форме «синерубашечников» и партнеры в этот особенный день решили нагрузить его по полной. Король Хенрик тащил, совершил больше 40 сэйвов, но к 7-й минуте третьего периода его команда все-таки проигрывала. Пробить Лундквиста смогли Тайлер Бертуции, классно подправивший шайбу с пятака, и Андреас Атанасиу, промчавшийся через всю площадку и самостоятельно отблагодаривший себя за такой рывок.

Спас «Нью-Йорк» от поражения в основное время Бучневич. За пять с небольших минут до сирены крутой «слепой» пас Брендана Лемье вывел россиянина один на один с Джимми Ховардом, и он разобрался в ситуации очень четко. 15 шайб за регулярку — есть новый личный рекорд Павла в сильнейшей лиге мира.

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Дальше был овертайм, а за ним серия буллитов, которую Бучневич и Лундквист вытащить уже не смогли. Первый свою попытку не реализовал, а второй проиграл дуэль все тому же Атанасиу. 2:3 — шестое кряду поражение «Рейнджеров», для которых сезон с точки зрения турнирных задач уже завершен. Теперь каждому из них и команде в целом нужно работать на будущее. У российского нападающего это получается довольно неплохо, а вот некоторые из его партнеров, кажется, окончательно забили на этот чемпионат.

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Детройт Ред Уингз
3:2Б
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллДэвид Куинн
Вратари
Джимми ХовардХенрик Лундквист
1-й период
08:43Павел Бучневич(Бретт Хауден, Брендан Лемье)
2-й период
25:46Тайлер Бертуцци(Мэдисон Боуи, Андреас Атанасиу)
28:49Либор Гаек
30:34Майкл Расмуссен
34:22Брэди Шей
3-й период
45:38Мэдисон Боуи
45:38Райан Стром
46:15Андреас Атанасиу(Дэнни Декейсер)
51:09Брэди Шей
54:29Павел Бучневич(Брендан Лемье, Энтони Дианджело)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андреас Атанасиу(Детройт Ред Уингз)
Лучшие игроки матча
Андреас Атанасиу (Детройт Ред Уингз), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Тайлер Бертуцци (Детройт Ред Уингз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт Ред Уингз
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