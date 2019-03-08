Незаметный русский герой в США. Он выгрызает голы, ставит рекорды и тащит клуб, сливающий сезон
«Рейнджерс» горят всем подряд, Бучневич продолжает сражаться.
«Рейнджерс» горят всем подряд, Бучневич продолжает сражаться.
«Да почему вы думаете, что у меня сложности с тренером?! Я этого не понимаю. Вы, все журналисты в России, думаете, что сложности, не знаете ситуации, а так это называете. Это рабочие моменты».
В февральском интервью Sport24 форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич искреннее удивлялся, почему на его родине говорят о
Например, воспитанник череповецкого хоккея открыл счет в этой игре. При этом, вся голевая атака была целиком и полностью завязана на нем. Сначала русский нападающий стрельнул от синей линии, а затем в течение нескольких секунд атаковал ворота «Красных крыльев» трижды подряд и добился своего. Такой бы целеустремленности и страсти всем форвардам «Нью-Йорка».
Забив один гол, «Рейнджерс» решили целиком и полностью положиться на своего вратаря Хенрика Лункдвиста. Шведский вратарь проводил свой 850-й матч в форме «синерубашечников» и партнеры в этот особенный день решили нагрузить его по полной. Король Хенрик тащил, совершил больше 40 сэйвов, но к 7-й минуте третьего периода его команда
Спас «Нью-Йорк» от поражения в основное время Бучневич. За пять с небольших минут до сирены крутой «слепой» пас Брендана Лемье вывел россиянина один на один с Джимми Ховардом, и он разобрался в ситуации очень четко. 15 шайб за регулярку — есть новый личный рекорд Павла в сильнейшей лиге мира.
Дальше был овертайм, а за ним серия буллитов, которую Бучневич и Лундквист вытащить уже не смогли. Первый свою попытку не реализовал, а второй проиграл дуэль все тому же Атанасиу. 2:3 — шестое кряду поражение «Рейнджеров», для которых сезон с точки зрения турнирных задач уже завершен. Теперь каждому из них и команде в целом нужно работать на будущее. У российского нападающего это получается довольно неплохо, а вот некоторые из его партнеров, кажется, окончательно забили на этот чемпионат.
|Джефф Блэшилл
|Дэвид Куинн
|Джимми Ховард
|Хенрик Лундквист
|08:43
|Павел Бучневич(Бретт Хауден, Брендан Лемье)
|25:46
|Тайлер Бертуцци(Мэдисон Боуи, Андреас Атанасиу)
|28:49
|Либор Гаек
|30:34
|Майкл Расмуссен
|34:22
|Брэди Шей
|45:38
|Мэдисон Боуи
|45:38
|Райан Стром
|46:15
|Андреас Атанасиу(Дэнни Декейсер)
|51:09
|Брэди Шей
|54:29
|Павел Бучневич(Брендан Лемье, Энтони Дианджело)
|победный бросок: Андреас Атанасиу(Детройт Ред Уингз)
Андреас Атанасиу (Детройт Ред Уингз), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Тайлер Бертуцци (Детройт Ред Уингз)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0