Горячий русский форвард отмазался за скандал. Он вернулся в состав и бомбанул хет-триком
Первая трешка Радулова в НХЛ.
Первая трешка Радулова в НХЛ.
«Даллас» рубится за сезон и в этой битве важен каждый матч и каждое набранное очко. В такой ситуации очень несвоевременным для «Старз» оказался скандал, в который на этой неделе вляпался форвард Александр Радулов. Во вторник, в день игры с «Рейнджерс» россиянин опоздал на утреннюю раскатку и не попал в состав команды на матч.
«Радулова не будет. Он опоздал сегодня утром. Это все, что я могу сказать», — главный тренер техасского клуба Джим Монтгомери прокомментировал случившееся сухо и категорично.
К счастью для Радулова «Даллас» обыграл «Нью-Йорк» и без него, а Монтгомери не стал жестить с наказанием и вернул нападающего в состав уже в следующей встрече.
Это была домашняя встреча «Звезд» с «Колорадо» и самый горячий русский хоккеист в НХЛ оторвался в ней по полной. Первый шаг к тому, чтобы реабилитироваться в глазах тренерского штаба и болельщиков Радулов сделал на 17-й минуте. Джейми Бенн от борта выкатил шайбу на пятак, а Александр отправил ее мимо Семена Варламова.
Во втором периоде проштрафившийся нападающий справился со своей снайперской миссией без особой помощи партнеров. Въехал в зону «Эвеланш» по правому борту и сочно бросил с кистей в дальний угол.
В начале третьей двадцатиминутки голевые подвиги Радулова поддержал Бенн, он прострелил Варламова с дальнего пятака, стоя на одном колене.
Но это был вечер русского форварда, и он самостоятельно сделал себе большой подарок. В самой концовке Александр подхватил шайбу в собственной зоне, красиво ушел от канадского защитника Тайсона Бэрри и поразил уже пустые ворота «Колорадо».
Вы не поверите, но этот
«Даллас» выиграл в четвертый раз подряд, хлопнув при этом одного из главных конкурентов в борьбе за
|Джим Монтгомери
|Джаред Беднар
|Бен Бишоп
|Семен Варламов(Филипп Грубауэр, Семен Варламов, Семен Варламов)
|11:08
|Тайсон Бэрри
|13:32
|Блэйк Комо
|16:14
|Александр Радулов(Джейми Бенн, Джейсон Спецца)
|28:55
|Александр Радулов(Тайлер Сегин)
|31:25
|Роман Полак
|45:19
|Джейми Бенн(Джейсон Дикинсон)
|57:02
|Александр Радулов
Александр Радулов (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз), Эса Линделл (Даллас Старз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0