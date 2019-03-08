Горячий русский форвард отмазался за скандал. Он вернулся в состав и бомбанул хет-триком

Источник: AP 2019

«Даллас» рубится за сезон и в этой битве важен каждый матч и каждое набранное очко. В такой ситуации очень несвоевременным для «Старз» оказался скандал, в который на этой неделе вляпался форвард Александр Радулов. Во вторник, в день игры с «Рейнджерс» россиянин опоздал на утреннюю раскатку и не попал в состав команды на матч.

«Радулова не будет. Он опоздал сегодня утром. Это все, что я могу сказать», — главный тренер техасского клуба Джим Монтгомери прокомментировал случившееся сухо и категорично.

Кому-то слово скандал в отношении этой ситуации покажется слишком громким, но на самом деле никакого преувеличения здесь нет. Когда к одной из звезд Национальной хоккейной лиги применяются дисциплинарные меры за непрофессиональное отношение к собственным обязанностям — это и есть скандал.

К счастью для Радулова «Даллас» обыграл «Нью-Йорк» и без него, а Монтгомери не стал жестить с наказанием и вернул нападающего в состав уже в следующей встрече.

Это была домашняя встреча «Звезд» с «Колорадо» и самый горячий русский хоккеист в НХЛ оторвался в ней по полной. Первый шаг к тому, чтобы реабилитироваться в глазах тренерского штаба и болельщиков Радулов сделал на 17-й минуте. Джейми Бенн от борта выкатил шайбу на пятак, а Александр отправил ее мимо Семена Варламова.

Во втором периоде проштрафившийся нападающий справился со своей снайперской миссией без особой помощи партнеров. Въехал в зону «Эвеланш» по правому борту и сочно бросил с кистей в дальний угол.

В начале третьей двадцатиминутки голевые подвиги Радулова поддержал Бенн, он прострелил Варламова с дальнего пятака, стоя на одном колене.

Но это был вечер русского форварда, и он самостоятельно сделал себе большой подарок. В самой концовке Александр подхватил шайбу в собственной зоне, красиво ушел от канадского защитника Тайсона Бэрри и поразил уже пустые ворота «Колорадо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aXbkLPZ7rPA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вы не поверите, но этот хет-трик стал первым в НХЛовской карьере одной из главных русских звезд поколения. Лучшего способа отмазаться за собственную оплошность придумать было нельзя.