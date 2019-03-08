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10:11 (мск), источник: Sport24

Горячий русский форвард отмазался за скандал. Он вернулся в состав и бомбанул хет-триком

Первая трешка Радулова в НХЛ.

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Источник: AP 2019

«Даллас» рубится за сезон и в этой битве важен каждый матч и каждое набранное очко. В такой ситуации очень несвоевременным для «Старз» оказался скандал, в который на этой неделе вляпался форвард Александр Радулов. Во вторник, в день игры с «Рейнджерс» россиянин опоздал на утреннюю раскатку и не попал в состав команды на матч.

«Радулова не будет. Он опоздал сегодня утром. Это все, что я могу сказать», — главный тренер техасского клуба Джим Монтгомери прокомментировал случившееся сухо и категорично.

Кому-то слово скандал в отношении этой ситуации покажется слишком громким, но на самом деле никакого преувеличения здесь нет. Когда к одной из звезд Национальной хоккейной лиги применяются дисциплинарные меры за непрофессиональное отношение к собственным обязанностям — это и есть скандал.

К счастью для Радулова «Даллас» обыграл «Нью-Йорк» и без него, а Монтгомери не стал жестить с наказанием и вернул нападающего в состав уже в следующей встрече.

Это была домашняя встреча «Звезд» с «Колорадо» и самый горячий русский хоккеист в НХЛ оторвался в ней по полной. Первый шаг к тому, чтобы реабилитироваться в глазах тренерского штаба и болельщиков Радулов сделал на 17-й минуте. Джейми Бенн от борта выкатил шайбу на пятак, а Александр отправил ее мимо Семена Варламова.

Во втором периоде проштрафившийся нападающий справился со своей снайперской миссией без особой помощи партнеров. Въехал в зону «Эвеланш» по правому борту и сочно бросил с кистей в дальний угол.

В начале третьей двадцатиминутки голевые подвиги Радулова поддержал Бенн, он прострелил Варламова с дальнего пятака, стоя на одном колене.

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Но это был вечер русского форварда, и он самостоятельно сделал себе большой подарок. В самой концовке Александр подхватил шайбу в собственной зоне, красиво ушел от канадского защитника Тайсона Бэрри и поразил уже пустые ворота «Колорадо».

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Вы не поверите, но этот хет-трик стал первым в НХЛовской карьере одной из главных русских звезд поколения. Лучшего способа отмазаться за собственную оплошность придумать было нельзя.

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«Даллас» выиграл в четвертый раз подряд, хлопнув при этом одного из главных конкурентов в борьбе за плей-офф. «Старз» закрепились в зоне wild card, но расслабляться им очень рано — впереди 15 решающих матчей этого сезона.

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Даллас Старз
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериДжаред Беднар
Вратари
Бен БишопСемен Варламов(Филипп Грубауэр, Семен Варламов, Семен Варламов)
1-й период
11:08Тайсон Бэрри
13:32Блэйк Комо
16:14Александр Радулов(Джейми Бенн, Джейсон Спецца)
2-й период
28:55Александр Радулов(Тайлер Сегин)
31:25Роман Полак
3-й период
45:19Джейми Бенн(Джейсон Дикинсон)
57:02Александр Радулов
Лучшие игроки матча
Александр Радулов (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз), Эса Линделл (Даллас Старз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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