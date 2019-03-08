Русский форвард закатил мощную «вечеринку» в Америке. Он не отрывался так полтора года
Артем Анисимов зажег в игре с «Баффало».
Артем Анисимов зажег в игре с «Баффало».
Помните, как начинался этот сезон для «Чикаго Блэкхокс»? Две восьмиматчевых серии поражений, увольнение легенды клуба Джоэля Кенневилля и назначение 33-летнего на тот момент Джереми Коллитона. Уже в декабре казалось, что сезон для «Индейцев» безнадежно потерян.
Но в 2019-м ситуация заметно улучшилась. «Чикаго» смог победить семь раз подряд, Патрик Кейн включился в борьбу за «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи», в
Уже в первом периоде соперники нанесли на двоих 30 бросков в створ ворот и организовали два гола. На них «Чикаго» потратил две с половиной минуты. Защитник Данкан Кит здорово подсуетился на подборе, а Патрик Кейн устроил свидание с Картером Хаттоном для Артема Анисимова. Россиянин подарком от американца воспользовался по назначению.
«Блэкхокс» очень быстро заработали довольно комфортное преимущество, но еще быстрее они его растеряли. На старте второго игрового отрезка «Сэйбрз» потребовалось всего три с половиной минуты, чтобы отыграться и выйти вперед. Особенно постарался американский защитник армянского происхождения Зак Богосян, который и результативным ассистом отметился, и придумал очень симпатичный гол в меньшинстве.
Отыгрался «Чикаго» силами Анисимова, который на этот раз проявил самостоятельность. Сам подловил на ошибке латыша Земгуса Гиргенсонса, сам бросил, сам закопал шайбу в ворота.
До конца основного времени команды успели обменяться голами, но определять победителя им пришлось в серии буллитов. Там Джонатан Тейвз, Патрик Кейн и Алекс Дебрикант свои попытки реализовали, а от Кори Кроуфорда потребовалось всего одно спасение.
Думаете первой звездой матча признали
Отставание «Индейцев» от зоны
|Джереми Коллитон
|Фил Хаусли
|Кори Кроуфорд
|Картер Хаттон(Картер Хаттон)
|06:37
|Кейси Нельсон
|13:43
|Расмус Ристолайнен
|16:01
|Данкан Кит(Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн)
|18:26
|Артем Анисимов(Доминик Кахун, Патрик Кейн)
|18:30
|Давид Кемпф
|23:16
|Владимир Соботка(Тэйдж Томпсон, Земгус Гиргенсонс)
|24:39
|Брэндон Монтур(Скотт Уилсон, Зак Богосян)
|25:19
|Брэндон Монтур
|26:45
|Зак Богосян(Эван Родригес)
|31:40
|Джонатан Тэйвз
|33:48
|Кейси Миттельштадт
|39:15
|Брэндон Монтур
|44:48
|Артем Анисимов
|47:20
|Кайл Окпосо(Конор Шири, Эван Родригес)
|47:57
|Брендан Перлини(Слэйтер Куккук, Джонатан Тэйвз)
|победный бросок: Патрик Кейн(Чикаго Блэкхокс)
Артем Анисимов (Чикаго Блэкхокс), Зак Богосян (Баффало Сэйбрз), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1