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10:38 (мск), источник: Sport24

Русский форвард закатил мощную «вечеринку» в Америке. Он не отрывался так полтора года

Артем Анисимов зажег в игре с «Баффало».

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Источник: Reuters

Помните, как начинался этот сезон для «Чикаго Блэкхокс»? Две восьмиматчевых серии поражений, увольнение легенды клуба Джоэля Кенневилля и назначение 33-летнего на тот момент Джереми Коллитона. Уже в декабре казалось, что сезон для «Индейцев» безнадежно потерян.

Но в 2019-м ситуация заметно улучшилась. «Чикаго» смог победить семь раз подряд, Патрик Кейн включился в борьбу за «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи», в какой-то момент даже шансы клуба на попадание в плей-офф стали обсуждаться, как реальные. Да, сегодня они выглядят скорее призрачными, но удивительно, что они вообще есть. Коллитон и его хоккеисты, в отличии, например, от «Лос-Анджелеса» не сливают сезон, а продолжают биться за очки в каждом матче. В четверг это неплохо получилось у них во домашней встрече с «Баффало».

Уже в первом периоде соперники нанесли на двоих 30 бросков в створ ворот и организовали два гола. На них «Чикаго» потратил две с половиной минуты. Защитник Данкан Кит здорово подсуетился на подборе, а Патрик Кейн устроил свидание с Картером Хаттоном для Артема Анисимова. Россиянин подарком от американца воспользовался по назначению.

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«Блэкхокс» очень быстро заработали довольно комфортное преимущество, но еще быстрее они его растеряли. На старте второго игрового отрезка «Сэйбрз» потребовалось всего три с половиной минуты, чтобы отыграться и выйти вперед. Особенно постарался американский защитник армянского происхождения Зак Богосян, который и результативным ассистом отметился, и придумал очень симпатичный гол в меньшинстве.

Отыгрался «Чикаго» силами Анисимова, который на этот раз проявил самостоятельность. Сам подловил на ошибке латыша Земгуса Гиргенсонса, сам бросил, сам закопал шайбу в ворота.

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До конца основного времени команды успели обменяться голами, но определять победителя им пришлось в серии буллитов. Там Джонатан Тейвз, Патрик Кейн и Алекс Дебрикант свои попытки реализовали, а от Кори Кроуфорда потребовалось всего одно спасение.

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Думаете первой звездой матча признали кого-то из этих парней? А вот и нет. Главным героем вечера стал Артем Анисимов, а в твиттере «Чикаго» даже появился специальный хэштег к этой игре — #ArtyParty. К слову, таких вечеринок россиянин не закатывал почти полтора года: в предыдущий раз больше одной шайбы за встречу он забрасывал почти полтора года назад — 15 ноября 2017 год Артем оформил хет-трик в ворота «Рейнджерс».

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Отставание «Индейцев» от зоны плей-офф прямо сейчас составляет 9 очков. При двухбалльной системе отыграть такой отрыв на дистанции в 15 матчей будет очень сложно. Но пока команда продолжает сражаться — случиться может всякое.

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Чикаго Блэкхокс
5:4Б
2:0, 0:3, 2:1, 0:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонФил Хаусли
Вратари
Кори КроуфордКартер Хаттон(Картер Хаттон)
1-й период
06:37Кейси Нельсон
13:43Расмус Ристолайнен
16:01Данкан Кит(Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн)
18:26Артем Анисимов(Доминик Кахун, Патрик Кейн)
18:30Давид Кемпф
2-й период
23:16Владимир Соботка(Тэйдж Томпсон, Земгус Гиргенсонс)
24:39Брэндон Монтур(Скотт Уилсон, Зак Богосян)
25:19Брэндон Монтур
26:45Зак Богосян(Эван Родригес)
31:40Джонатан Тэйвз
33:48Кейси Миттельштадт
39:15Брэндон Монтур
3-й период
44:48Артем Анисимов
47:20Кайл Окпосо(Конор Шири, Эван Родригес)
47:57Брендан Перлини(Слэйтер Куккук, Джонатан Тэйвз)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Патрик Кейн(Чикаго Блэкхокс)
Лучшие игроки матча
Артем Анисимов (Чикаго Блэкхокс), Зак Богосян (Баффало Сэйбрз), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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