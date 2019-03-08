Команда Ковальчука — полнейшее дно. Теперь ее растоптали Русский Танк и компания

Сейчас смешно читать собственные слова о том, что «Лос-Анджелес» в этом сезоне еще может зацепиться за плей-офф, написанные в начале февраля. За последний месяц команда Ильи Ковальчука проиграла 12 из 13 матчей — такого бездарного результата от «Кингз», скорее всего, не ждали даже их хейтеры.

Очередной позор «Королей» можно было наблюдать в пятницу утром по московскому времени. В гости к ним приехал «Сент-Луис», который в нынешней регулярке на собственном примере показал, как можно спасти почти проваленный сезон. Беспомощные в начале чемпионата «Блюзмены» сегодня идут в зоне плей-офф и на третьей строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. Эти парни еще и в розыгрыше Кубка Стэнли могут пошуметь. Сегодня же они доступно объяснили, что на данный момент находятся с «Лос-Анджелесом» на разных планетах.

Один период хозяева каким-то образом продержались, но во втором посыпались. Сразу после перерыва Джонатана Куика распечатал Владимир Тарасенко. «Сент-Луис» умчался в контратаку, а Русскому Танку никто особо не помешал заехать в зону, приблизиться к воротам и положить шайбу в дальнюю девятку.

До второй паузы в игре «Блюз» отгрузили бесхарактерным соперникам еще две шайбы. Тайлер Бозак расстрелял Куика, а для Райан О’Райли гол придумали Тарасенко и Брэйден Шенн. В этот момент болельщикам, собравшимся в «Стэйплс-центре» должно было стать стыдно за свою команду.

Унижение «Кингз» закончил Иван Барбашев, вколотивший шайбу в ворота после выхода «два в один». Обратите внимание на выражение лица Алекса Мартинеса после гола — кажется, хоккеисту «Лос-Анджелеса» хотелось, чтобы все это (и матч, и сезон) поскорее закончилось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xWYW4Wmorbc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Короли» (прямо сейчас название клуба совсем не отражает его состояние) идут на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ. Результаты, игра, отношение к делу заставляют называть команду из Калифорнии полным дном. Прошлым летом Илья Ковальчук и его агент сильно ошиблись, выбирая оптимальный вариант для возвращения в лучшую лигу мира.