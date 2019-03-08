Команда Ковальчука — полнейшее дно. Теперь ее растоптали Русский Танк и компания
На «Лос-Анджелес» больно смотреть.
На «Лос-Анджелес» больно смотреть.
Сейчас смешно читать собственные слова о том, что «Лос-Анджелес» в этом сезоне еще может зацепиться за
Очередной позор «Королей» можно было наблюдать в пятницу утром по московскому времени. В гости к ним приехал «Сент-Луис», который в нынешней регулярке на собственном примере показал, как можно спасти почти проваленный сезон. Беспомощные в начале чемпионата «Блюзмены» сегодня идут в зоне
Один период хозяева
До второй паузы в игре «Блюз» отгрузили бесхарактерным соперникам еще две шайбы. Тайлер Бозак расстрелял Куика, а для Райан О’Райли гол придумали Тарасенко и Брэйден Шенн. В этот момент болельщикам, собравшимся в «Стэйплс-центре» должно было стать стыдно за свою команду.
Унижение «Кингз» закончил Иван Барбашев, вколотивший шайбу в ворота после выхода «два в один». Обратите внимание на выражение лица Алекса Мартинеса после гола — кажется, хоккеисту «Лос-Анджелеса» хотелось, чтобы все это (и матч, и сезон) поскорее закончилось.
«Короли» (прямо сейчас название клуба совсем не отражает его состояние) идут на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ. Результаты, игра, отношение к делу заставляют называть команду из Калифорнии полным дном. Прошлым летом Илья Ковальчук и его агент сильно ошиблись, выбирая оптимальный вариант для возвращения в лучшую лигу мира.
|Уилли Дежарден
|Крэйг Беруби
|Джонатан Куик
|Джейк Аллен
|20:25
|Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн)
|20:40
|Дрю Даути
|29:47
|Шон Уокер
|38:42
|Тайлер Бозак(Джоэль Эдмундсон, Роберт Томас)
|39:58
|Райан О`Райлли(Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко)
|43:04
|Райан О`Райлли
|48:13
|Иван Барбашев(Сэм Блэй, Маккензи Макичерн)
|51:23
|Дион Фанеф
|51:23
|Маккензи Макичерн
|51:23
|Иван Барбашев
|53:08
|Джефф Картер
Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз), Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0