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12:28 (мск), источник: Sport24

Команда Ковальчука — полнейшее дно. Теперь ее растоптали Русский Танк и компания

На «Лос-Анджелес» больно смотреть.

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Сейчас смешно читать собственные слова о том, что «Лос-Анджелес» в этом сезоне еще может зацепиться за плей-офф, написанные в начале февраля. За последний месяц команда Ильи Ковальчука проиграла 12 из 13 матчей — такого бездарного результата от «Кингз», скорее всего, не ждали даже их хейтеры.

Очередной позор «Королей» можно было наблюдать в пятницу утром по московскому времени. В гости к ним приехал «Сент-Луис», который в нынешней регулярке на собственном примере показал, как можно спасти почти проваленный сезон. Беспомощные в начале чемпионата «Блюзмены» сегодня идут в зоне плей-офф и на третьей строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. Эти парни еще и в розыгрыше Кубка Стэнли могут пошуметь. Сегодня же они доступно объяснили, что на данный момент находятся с «Лос-Анджелесом» на разных планетах.

Один период хозяева каким-то образом продержались, но во втором посыпались. Сразу после перерыва Джонатана Куика распечатал Владимир Тарасенко. «Сент-Луис» умчался в контратаку, а Русскому Танку никто особо не помешал заехать в зону, приблизиться к воротам и положить шайбу в дальнюю девятку.

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До второй паузы в игре «Блюз» отгрузили бесхарактерным соперникам еще две шайбы. Тайлер Бозак расстрелял Куика, а для Райан О’Райли гол придумали Тарасенко и Брэйден Шенн. В этот момент болельщикам, собравшимся в «Стэйплс-центре» должно было стать стыдно за свою команду.

Унижение «Кингз» закончил Иван Барбашев, вколотивший шайбу в ворота после выхода «два в один». Обратите внимание на выражение лица Алекса Мартинеса после гола — кажется, хоккеисту «Лос-Анджелеса» хотелось, чтобы все это (и матч, и сезон) поскорее закончилось.

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«Короли» (прямо сейчас название клуба совсем не отражает его состояние) идут на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ. Результаты, игра, отношение к делу заставляют называть команду из Калифорнии полным дном. Прошлым летом Илья Ковальчук и его агент сильно ошиблись, выбирая оптимальный вариант для возвращения в лучшую лигу мира.

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Лос-Анджелес Кингз
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 248.03.2019, 06:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Уилли ДежарденКрэйг Беруби
Вратари
Джонатан КуикДжейк Аллен
2-й период
20:25Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн)
20:40Дрю Даути
29:47Шон Уокер
38:42Тайлер Бозак(Джоэль Эдмундсон, Роберт Томас)
39:58Райан О`Райлли(Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко)
3-й период
43:04Райан О`Райлли
48:13Иван Барбашев(Сэм Блэй, Маккензи Макичерн)
51:23Дион Фанеф
51:23Маккензи Макичерн
51:23Иван Барбашев
53:08Джефф Картер
Лучшие игроки матча
Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз), Джейк Аллен (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
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