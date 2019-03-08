Российский нападающий «Далласа» Радулов признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 8 марта. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 8 марта. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В матче против «Колорадо» (4:0) российский нападающий оформил первый
Первой звездой игрового дня стал форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер, который в матче с «Тампой» (3:0) забросил три шайбы.
Третьей звездой признан голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, оформивший четвертый шатаут в сезоне, отразив 25 бросков в матче против «Коламбуса» (3:0).