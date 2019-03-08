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12:53 (мск), источник: ТАСС

Российский нападающий «Далласа» Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 марта. Российский форвард «Далласа» Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В матче против «Колорадо» (4:0) российский нападающий оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ.

Первой звездой игрового дня стал форвард «Миннесоты» Джейсон Цукер, который в матче с «Тампой» (3:0) забросил три шайбы.

Третьей звездой признан голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, оформивший четвертый шатаут в сезоне, отразив 25 бросков в матче против «Коламбуса» (3:0).

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