«Тампа» стала первым участником плей-офф НХЛ сезона-2018/19

После поражения «Монреаля» определился первый участник плей-офф. Им стала «Тампа», которая занимает первое место в Восточной конференции и уже не опустится ниже восьмой позиции.

«Тампа» вышла в плей-офф НХЛ в пятый раз за последние шесть лет. В этот раз клубу понадобилось для этого 68 матчей. Меньше матчей для досрочного выхода в плей-офф потребовалось только одной команде — «Вашингтону», который затратил 67 игр в сезоне-2009/10. «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2003/04, в сезоне-2014/15 клуб дошел до финала, в котором проиграл «Чикаго» (2:4).