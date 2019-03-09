Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс8
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз1
Виннипег Джетс8
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
8«Спартак» вылетел из Кубка России
10:56 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» стала первым участником плей-офф НХЛ сезона-2018/19

ТАСС, 9 марта. «Монреаль» проиграл «Анахайму» со счетом 2:8 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил «Тампе» первой квалифицироваться в плей-офф текущего сезона.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе «Анахайма» шайбы забросили Даниэль Спронг (7-я минута), Адам Хенрик (18, 56), Девин Шор (24), Трой Терри (32), Кори Перри (38), Рикард Раккель (55) и Макс Джонс (60). У «Монреаля» отличились Пол Байрон (18) и Ши Уэбер (31).

Читайте также
27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

После поражения «Монреаля» определился первый участник плей-офф. Им стала «Тампа», которая занимает первое место в Восточной конференции и уже не опустится ниже восьмой позиции.

«Тампа» вышла в плей-офф НХЛ в пятый раз за последние шесть лет. В этот раз клубу понадобилось для этого 68 матчей. Меньше матчей для досрочного выхода в плей-офф потребовалось только одной команде — «Вашингтону», который затратил 67 игр в сезоне-2009/10. «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2003/04, в сезоне-2014/15 клуб дошел до финала, в котором проиграл «Чикаго» (2:4).

За «Тампу» выступают трое россиян — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, который является лучшим бомбардиром текущего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Анахайм Дакс
8:2
2:1, 3:1, 3:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 249.03.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Боб МюррейКлод Жюльен
Вратари
Джон ГибсонКэри Прайс
1-й период
04:16Ник Ритчи
06:39Даниэль Спронг(Якоб Ларссон)
14:04Ник Ритчи
17:17Адам Хенрик(Трой Терри, Ник Ритчи)
17:47Пол Байрон(Эндрю Шоу, Ши Уэбер)
19:24Брендан Галлахер
19:46Джорди Бенн
19:46Джорди Бенн
2-й период
23:01Девин Шор(Кори Перри, Ник Ритчи)
23:54Командный штраф
30:08Джейкоб Мегна
30:51Ши Уэбер(Филлип Дано, Брендан Галлахер)
31:53Трой Терри(Якоб Ларссон, Кэм Фаулер)
37:50Кори Перри(Дерек Грант, Картер Роуни)
38:38Джейкоб Мегна
3-й период
45:36Макс Джонс
49:15Брендан Галлахер
54:06Рикард Ракелль(Якоб Сильверберг, Девин Шор)
55:45Адам Хенрик(Трой Терри)
59:49Макс Джонс(Джош Мэнсон)
Лучшие игроки матча
Трой Терри (Анахайм Дакс), Адам Хенрик (Анахайм Дакс), Кэм Фаулер (Анахайм Дакс)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
Три передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на Универсиаде
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь