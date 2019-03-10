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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы»

Теперь клубный рекорд по очкам за сезон принадлежит российскому форварду.

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Несколько дней назад в домашнем матче с «Виннипегом» Никита Кучеров повторил клубный рекорд по очкам за один сезон — его предыдущим обладателем был легендарный капитан чемпионской «Тампы"-2004 Венсан Лекавалье (108 очков). До полноценного обладания клубным рекордом оставалось сделать следующий маленький шаг, и его Никита оформил в очередном домашнем матче с «Детройтом». Теперь именно 86-й номер владеет самым результативным сезоном в истории «молний», и его рекорд продолжает улучшаться.

«Рекорд клуба? Нормально. Я просто каждый день работаю над игрой и смотрю, к чему это приводит. Но это хорошо. Мне нравится», — скромно сказал Кучеров после игры с «Джетс».

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Такая скромность привычна Кучерову, хотя нынешний сезон получается для него по-настоящему историческим.

Предыдущий клубный рекорд «Тампы» по очкам за один сезон:

Венсан Лекавалье, 2006/07: 108 очков, 52 гола и 58 передач.
Нынешний рекорд — Никита Кучеров, 110 очков.

Кучеров участвовал в 41% всех голов «Тампы»

«Тампа» просто неудержима в нынешнем сезоне — команда Джона Купера имеет 17 очков преимущества над вторым местом в Восточной конференции и может стать пятым клубом в истории, набравшим 125 очков за регулярный чемпионат. Со времён легендарного «Детройта» и Русской пятёрки (1995/96), такого в НХЛ не добивался ни один коллектив. И хотя глубина состава у молний очень приличная, и кроме Кучерова есть в команде и другие звёзды, именно российский бомбардир был движущей силой «Лайтнинг» в этом чемпионате. Этот нехитрый тезис подтверждает статистика: Кучеров поучаствовал в 41% из 263 голов «Тампы», забитых в регулярке.

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Его путь к энхаэловской славе был достаточно спокойным, тихим, если не сказать — незаметным. Оно и понятно, ведь Кучеров присоединился к «Тампе» в тот момент, когда там блистал Стивен Стэмкос. У Никиты была возможность поиграть вместе со Стэмкосом и Мартеном Сан-Луи, ещё одной легендой клуба, но это было в первом сезоне россиянина в НХЛ (2013/14), и никаких признаков своего величия Кучеров тогда не проявлял.

С тех пор Кучеров забивал не менее 30 голов в четырёх из шести своих сезонов. Худший показатель — это 29 шайб и 65 очков в чемпионате-2014/15. И с тех пор Никита прилично и резко увеличил свою продуктивность, а в прошлом сезоне впервые достиг отметки в 100 баллов. Однако о Кучерове до сих пор говорят подозрительно мало, и стоит только догадываться, какой популярностью он бы пользовался, если бы был канадцем.

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Курс на Марио Лемье

Насколько хорошо играет Кучеров в нынешнем сезоне? Настолько, что Патрик Кейн, который отставал от россиянина на 14 баллов до старта игрового дня в пятницу, вряд ли получит реальный шанс выиграть «Арт Росс Трофи», если у Никиты не случится травмы. Если Кучеров и Кейн сохранят нынешний темп, то разрыв между ними станет третьим по величине за последнее десятилетие: в сезоне-2015/16 тот же Кейн обогнал на 17 очков Джейми Бенна, а за два года до этого Кросби на те же 17 пунктов обошёл Райана Гецлафа.

Но для нынешнего Никиты всё это — неподобающие ориентиры.

Он держит курс на человека покруче: Кучеров может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96.

Тогда Марио, пропустивший год из-за тяжёлой болезни, сыграл в охотку и наколотил 161 очко. Никита идёт на результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в одном отдельно взятом регулярном чемпионате.

Предыдущим достижением тогда станет показатель Александра Могильного в 1993 году, когда 89-й номер «Баффало» набрал 127 очков. Могильному тогда было 23 года, нынешний Кучеров на два года старше. У Могильного был прекрасный центрфорвард Пэт Лафонтен, у Никиты прекрасно получается ладить с Брейденом Пойнтом.

Мы живём в эпоху, когда отметка в 100 очков за сезон является показателем высочайшего таланта — большинство хоккеистов до неё не добираются. За последние 10 лет было лишь 16 таких случаев, и два из них — на счету Кучерова. Без сомнения, Кучеров — лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Возможно, пара трофеев, полученных им в июне, станет необходимым закреплением его статуса суперзвезды.

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«Знаете, я предпочитаю просто смотреть на него и пытаться учиться. Как он видит площадку, как читает игру, как он принимает решение. Это невероятный хоккеист», — сказал молодой форвард Мэтью Жозеф.

Осталось всего 15 матчей до начала плей-офф. И форма Кучерова позволяет болельщикам «Лайтнинг» надеяться на то, что нынешний клубный рекордсмен сыграет в розыгрыше Кубка Стэнли не менее успешно, чем предыдущий в сезоне-2004/05.

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Максим Замятин

Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Детройт Ред Уингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2410.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжефф Блэшилл
Вратари
Луи ДомингеДжонатан Бернье(Джонатан Бернье)
1-й период
03:06Райан Макдона(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
03:28Даррен Хелм
04:10Стивен Стэмкос
11:56Никита Кучеров(Виктор Хедман, Брэйден Пойнт)
19:32Алекс Киллорн
19:52Стивен Стэмкос
19:52Джастин Абделькадер
2-й период
24:33Дэнни Декейсер
29:51Виктор Хедман
32:07Матье Жозеф
37:58Виктор Хедман
39:56Томас Ванек(Филип Задина, Никлас Крунвалль)
3-й период
44:09Джастин Абделькадер
53:53Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Тайлер Джонсон)
59:04Энтони Манта(Филип Гронек, Никлас Крунвалль)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Райан Макдона (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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