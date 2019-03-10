Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы»
Теперь клубный рекорд по очкам за сезон принадлежит российскому форварду.
Теперь клубный рекорд по очкам за сезон принадлежит российскому форварду.
Несколько дней назад в домашнем матче с «Виннипегом» Никита Кучеров повторил клубный рекорд по очкам за один сезон — его предыдущим обладателем был легендарный капитан чемпионской «Тампы"-2004 Венсан Лекавалье (108 очков). До полноценного обладания клубным рекордом оставалось сделать следующий маленький шаг, и его Никита оформил в очередном домашнем матче с «Детройтом». Теперь именно 86-й номер владеет самым результативным сезоном в истории «молний», и его рекорд продолжает улучшаться.
«Рекорд клуба? Нормально. Я просто каждый день работаю над игрой и смотрю, к чему это приводит. Но это хорошо. Мне нравится», — скромно сказал Кучеров после игры с «Джетс».
Такая скромность привычна Кучерову, хотя нынешний сезон получается для него
Предыдущий клубный рекорд «Тампы» по очкам за один сезон:
Венсан Лекавалье, 2006/07: 108 очков, 52 гола и 58 передач.
Нынешний рекорд — Никита Кучеров, 110 очков.
«Тампа» просто неудержима в нынешнем сезоне — команда Джона Купера имеет 17 очков преимущества над вторым местом в Восточной конференции и может стать пятым клубом в истории, набравшим 125 очков за регулярный чемпионат. Со времён легендарного «Детройта» и Русской пятёрки (1995/96), такого в НХЛ не добивался ни один коллектив. И хотя глубина состава у молний очень приличная, и кроме Кучерова есть в команде и другие звёзды, именно российский бомбардир был движущей силой «Лайтнинг» в этом чемпионате. Этот нехитрый тезис подтверждает статистика: Кучеров поучаствовал в 41% из 263 голов «Тампы», забитых в регулярке.
Его путь к энхаэловской славе был достаточно спокойным, тихим, если не сказать — незаметным. Оно и понятно, ведь Кучеров присоединился к «Тампе» в тот момент, когда там блистал Стивен Стэмкос. У Никиты была возможность поиграть вместе со Стэмкосом и Мартеном
С тех пор Кучеров забивал не менее 30 голов в четырёх из шести своих сезонов. Худший показатель — это 29 шайб и 65 очков в чемпионате-2014/15. И с тех пор Никита прилично и резко увеличил свою продуктивность, а в прошлом сезоне впервые достиг отметки в 100 баллов. Однако о Кучерове до сих пор говорят подозрительно мало, и стоит только догадываться, какой популярностью он бы пользовался, если бы был канадцем.
Насколько хорошо играет Кучеров в нынешнем сезоне? Настолько, что Патрик Кейн, который отставал от россиянина на 14 баллов до старта игрового дня в пятницу, вряд ли получит реальный шанс выиграть «Арт Росс Трофи», если у Никиты не случится травмы. Если Кучеров и Кейн сохранят нынешний темп, то разрыв между ними станет третьим по величине за последнее десятилетие: в сезоне-2015/16 тот же Кейн обогнал на 17 очков Джейми Бенна, а за два года до этого Кросби на те же 17 пунктов обошёл Райана Гецлафа.
Но для нынешнего Никиты всё это — неподобающие ориентиры.
Тогда Марио, пропустивший год
Предыдущим достижением тогда станет показатель Александра Могильного в 1993 году, когда 89-й номер «Баффало» набрал 127 очков. Могильному тогда было 23 года, нынешний Кучеров на два года старше. У Могильного был прекрасный центрфорвард Пэт Лафонтен, у Никиты прекрасно получается ладить с Брейденом Пойнтом.
Мы живём в эпоху, когда отметка в 100 очков за сезон является показателем высочайшего таланта — большинство хоккеистов до неё не добираются. За последние 10 лет было лишь 16 таких случаев, и два из них — на счету Кучерова. Без сомнения, Кучеров — лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Возможно, пара трофеев, полученных им в июне, станет необходимым закреплением его статуса суперзвезды.
«Знаете, я предпочитаю просто смотреть на него и пытаться учиться. Как он видит площадку, как читает игру, как он принимает решение. Это невероятный хоккеист», — сказал молодой форвард Мэтью Жозеф.
Осталось всего 15 матчей до начала
Максим Замятин
|Джон Купер
|Джефф Блэшилл
|Луи Доминге
|Джонатан Бернье(Джонатан Бернье)
|03:06
|Райан Макдона(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
|03:28
|Даррен Хелм
|04:10
|Стивен Стэмкос
|11:56
|Никита Кучеров(Виктор Хедман, Брэйден Пойнт)
|19:32
|Алекс Киллорн
|19:52
|Стивен Стэмкос
|19:52
|Джастин Абделькадер
|24:33
|Дэнни Декейсер
|29:51
|Виктор Хедман
|32:07
|Матье Жозеф
|37:58
|Виктор Хедман
|39:56
|Томас Ванек(Филип Задина, Никлас Крунвалль)
|44:09
|Джастин Абделькадер
|53:53
|Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Тайлер Джонсон)
|59:04
|Энтони Манта(Филип Гронек, Никлас Крунвалль)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Райан Макдона (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0