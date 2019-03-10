«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский признан второй звездой встречи

Источник: AP 2019

Встреча в Коламбусе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Шайбы в составе «Коламбуса» забросили Кэм Аткинсон (23-я и 59-я минуты), Бун Дженнер (3) и Оливер Бьоркстранд (57). Единственную шайбу у «Питтсбурга» забросил с передачи Евгения Малкина Зак Астон-Риз (27).

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/09YdqF8YXms?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другой встрече дня шайба Александра Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго» — 1:2.