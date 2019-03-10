«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский признан второй звездой встречи
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Коламбусе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Шайбы в составе «Коламбуса» забросили Кэм Аткинсон (23-я и 59-я минуты), Бун Дженнер (3) и Оливер Бьоркстранд (57). Единственную шайбу у «Питтсбурга» забросил с передачи Евгения Малкина Зак
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча.
В другой встрече дня шайба Александра Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго» — 1:2.
|Джон Торторелла
|Майк Салливан
|Сергей Бобровский
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|00:20
|Бун Дженнер
|02:31
|Бун Дженнер(Джош Андерсон, Ник Фолиньо)
|07:20
|Адам Маккуэйд
|07:20
|Патрик Хернквист
|08:35
|Дэвид Савар
|13:14
|Зак Астон-Ризе
|19:14
|Ник Бьюгстад
|21:47
|Сет Джонс
|22:17
|Кэм Аткинсон
|26:39
|Зак Астон-Ризе(Евгений Малкин, Фил Кессел)
|52:36
|Джейк Гюнтцель
|56:59
|Оливер Бьоркстранд(Райан Дзингел, Мэтт Дюшен)
|58:11
|Кэм Аткинсон(Зак Веренски, Сет Джонс)
|60:00
|Джаред Маккэн
Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0