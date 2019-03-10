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10:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский признан второй звездой встречи

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Коламбусе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Шайбы в составе «Коламбуса» забросили Кэм Аткинсон (23-я и 59-я минуты), Бун Дженнер (3) и Оливер Бьоркстранд (57). Единственную шайбу у «Питтсбурга» забросил с передачи Евгения Малкина Зак Астон-Риз (27).

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другой встрече дня шайба Александра Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго» — 1:2.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коламбус Блю Джэкетс
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2410.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаМайк Салливан
Вратари
Сергей БобровскийМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
00:20Бун Дженнер
02:31Бун Дженнер(Джош Андерсон, Ник Фолиньо)
07:20Адам Маккуэйд
07:20Патрик Хернквист
08:35Дэвид Савар
13:14Зак Астон-Ризе
19:14Ник Бьюгстад
2-й период
21:47Сет Джонс
22:17Кэм Аткинсон
26:39Зак Астон-Ризе(Евгений Малкин, Фил Кессел)
3-й период
52:36Джейк Гюнтцель
56:59Оливер Бьоркстранд(Райан Дзингел, Мэтт Дюшен)
58:11Кэм Аткинсон(Зак Веренски, Сет Джонс)
Овертайм
60:00Джаред Маккэн
Лучшие игроки матча
Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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