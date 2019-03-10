Гол и две передачи Наместникова помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей арене обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей арене обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в
Помимо шайбы Наместников записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча.
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 (в овертайме),
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» — 2:5,
«Бостон» — «Оттава» — 3:2,
«Эдмонтон» — «Торонто» — 2:3,
«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:5,
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 4:2,
«Ванкувер» — «Вегас» — 2:6.
|Дэвид Куинн
|Джон Хайнс
|Хенрик Лундквист
|Кори Шнайдер(Кори Шнайдер)
|04:54
|Райан Стром
|10:35
|Блейк Коулман
|14:16
|Майкл Маклеод
|16:26
|Дэймон Сиверсон(Майкл Маклеод, Кенни Агостино)
|17:32
|Павел Бучневич
|17:32
|Егор Яковлев
|19:08
|Либор Гаек
|19:49
|Блейк Коулман(Уилл Батчер, Трэвис Зэйджак)
|27:33
|Дрю Стэффорд
|34:40
|Блэйк Пиетила
|38:22
|Райан Стром(Кевин Шаттенкирк, Владислав Наместников)
|41:29
|Либор Гаек(Крис Крайдер, Райан Стром)
|53:25
|Владислав Наместников(Мика Зибанежад, Брэди Шей)
|54:48
|Блейк Коулман
|59:50
|Райан Стром(Мика Зибанежад, Владислав Наместников)
Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс), Либор Гаек (Нью-Йорк Рейнджерс)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0