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10:41 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и две передачи Наместникова помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей арене обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Игра в Нью-Йорке завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0). Дубль в составе «Рейнджерс» сделал Райан Строум (39-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Либор Гайек (42) и Владислав Наместников (54). У «Нью-Джерси» отличились Деймон Сиверсон (17) и Блейк Коулман (20).

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо шайбы Наместников записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча.

Результаты других матчей дня:

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 (в овертайме),

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» — 2:5,

«Бостон» — «Оттава» — 3:2,

«Эдмонтон» — «Торонто» — 2:3,

«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:5,

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 4:2,

«Ванкувер» — «Вегас» — 2:6.

Нью-Йорк Рейнджерс
4:2
0:2, 1:0, 3:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2410.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДжон Хайнс
Вратари
Хенрик ЛундквистКори Шнайдер(Кори Шнайдер)
1-й период
04:54Райан Стром
10:35Блейк Коулман
14:16Майкл Маклеод
16:26Дэймон Сиверсон(Майкл Маклеод, Кенни Агостино)
17:32Павел Бучневич
17:32Егор Яковлев
19:08Либор Гаек
19:49Блейк Коулман(Уилл Батчер, Трэвис Зэйджак)
2-й период
27:33Дрю Стэффорд
34:40Блэйк Пиетила
38:22Райан Стром(Кевин Шаттенкирк, Владислав Наместников)
3-й период
41:29Либор Гаек(Крис Крайдер, Райан Стром)
53:25Владислав Наместников(Мика Зибанежад, Брэди Шей)
54:48Блейк Коулман
59:50Райан Стром(Мика Зибанежад, Владислав Наместников)
Лучшие игроки матча
Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс), Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс), Либор Гаек (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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