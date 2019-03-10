Гол и две передачи Наместникова помогли «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси»

Игра в Нью-Йорке завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0). Дубль в составе «Рейнджерс» сделал Райан Строум (39-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Либор Гайек (42) и Владислав Наместников (54). У «Нью-Джерси» отличились Деймон Сиверсон (17) и Блейк Коулман (20).