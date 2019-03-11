Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит минимум 10 дней из-за травмы
ТАСС, 11 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко пропустит еще минимум 10 дней
ТАСС, 11 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко пропустит еще минимум 10 дней
Хоккеист получил повреждение в матче против «Лос-Анджелеса» (4:0) 7 марта,
В 66 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 58 очков (28 голов + 30 передач). 27-летний нападающий является лидером команды по голам в сезоне, а также занимает второе место по количеству очков.