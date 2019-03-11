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07:53 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко пропустит минимум 10 дней из-за травмы

ТАСС, 11 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко пропустит еще минимум 10 дней из-за травмы. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Источник: AP 2019

Хоккеист получил повреждение в матче против «Лос-Анджелеса» (4:0) 7 марта, из-за этого вынужден был пропустить матч против «Сан-Хосе» (2:3 ОТ) 9 марта.

В 66 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 58 очков (28 голов + 30 передач). 27-летний нападающий является лидером команды по голам в сезоне, а также занимает второе место по количеству очков.

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