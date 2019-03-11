«Бостон» впервые за 20 матчей не сумел набрать очки в НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Ник Бьюгстад (2-я минута), Джаред Макканн (14, 60), Джейк Генцел (37).

У проигравших шайбы забросили Давид Крейчи (25) и Джон Мур (59).

«Бостон» прервал серию из 19 матчей, когда команда набирала минимум одно очко.

Серия началась 30 января и включила в себя 15 побед и четыре поражения в овертайме.

Это вторая по продолжительности подобная серия в истории «Бостона», рекордная — в 23 матча — была зафиксирована в сезоне-1940/41.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.

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В другом матче «Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» со счетом 3:1, одержав седьмую победу подряд. Российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

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