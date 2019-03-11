«Бостон» впервые за 20 матчей не сумел набрать очки в НХЛ
ТАСС, 11 марта. «Бостон» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 11 марта. «Бостон» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Ник Бьюгстад (2-я минута), Джаред Макканн (14, 60), Джейк Генцел (37).
У проигравших шайбы забросили Давид Крейчи (25) и Джон Мур (59).
«Бостон» прервал серию из 19 матчей, когда команда набирала минимум одно очко.
Серия началась 30 января и включила в себя 15 побед и четыре поражения в овертайме.
Это вторая по продолжительности подобная серия в истории «Бостона», рекордная — в 23 матча — была зафиксирована в сезоне-1940/41.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.
В другом матче «Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» со счетом 3:1, одержав седьмую победу подряд. Российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.
В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает второе место (93 очка), «Вашингтон» — четвертое (89), «Питтсбург» — шестое (83). «Виннипег» (84) идет третьим на Западе.