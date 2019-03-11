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20:38 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Флориды» Юбердо признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 11 марта. Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AFP 2019

Юбердо провел четыре матча, в которых набрал 9 очков (4 шайбы + 5 передач), став лучшим бомбардиром прошедшей недели.

Второй звездой признан голкипер «Далласа» Бен Бишоп, который дважды сыграл на ноль в двух матчах.

Третьей звездой стал форвард «Анахайма» Трой Терри, набравший 7 (2+5) очков в четырех матчах.

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