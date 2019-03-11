Нападающий «Флориды» Юбердо признан первой звездой недели в НХЛ

Юбердо провел четыре матча, в которых набрал 9 очков (4 шайбы + 5 передач), став лучшим бомбардиром прошедшей недели.

Второй звездой признан голкипер «Далласа» Бен Бишоп, который дважды сыграл на ноль в двух матчах.