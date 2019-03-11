Нападающий «Флориды» Юбердо признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 11 марта. Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 11 марта. Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Юбердо провел четыре матча, в которых набрал 9 очков (4 шайбы + 5 передач), став лучшим бомбардиром прошедшей недели.
Второй звездой признан голкипер «Далласа» Бен Бишоп, который дважды сыграл на ноль в двух матчах.
Третьей звездой стал форвард «Анахайма» Трой Терри, набравший 7 (2+5) очков в четырех матчах.