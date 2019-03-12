Три очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей голами отметились шайбы забросили Дуги Хэмилтон (31-я минута) и Свечников (48, 58). Россиянин был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи стал голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший 38 бросков.

18-летний Свечников, кроме двух голов, отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне на его счету 32 очка (17 шайб + 15 передач).

«Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 83 очка в 69 играх.

«Колорадо» располагается на 10-й строчке на Западе с 72 очками в 70 матчах.

В следующем встрече «Каролина» 16 марта сыграет в гостях с «Коламбусом».

«Колорадо» в этот же день примет «Анахайм».

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В другом матче дня «Чикаго» дома обыграл «Аризону» со счетом 7:1. Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отдал одну результативную передачу.

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Результаты остальных встреч:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 2:0;.

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«Филадельфия» — «Оттава» — 3:2;.

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«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 0:3;.

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«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ.