Три очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

В составе победителей голами отметились шайбы забросили Дуги Хэмилтон (31-я минута) и Свечников (48, 58). Россиянин был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи стал голкипер «Каролины» Петр Мразек, отразивший 38 бросков.
18-летний Свечников, кроме двух голов, отдал одну результативную передачу.
В текущем сезоне на его счету 32 очка (17 шайб + 15 передач).
«Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 83 очка в 69 играх.
«Колорадо» располагается на 10-й строчке на Западе с 72 очками в 70 матчах.
В следующем встрече «Каролина» 16 марта сыграет в гостях с «Коламбусом».
«Колорадо» в этот же день примет «Анахайм».
В другом матче дня «Чикаго» дома обыграл «Аризону» со счетом 7:1. Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отдал одну результативную передачу.
Результаты остальных встреч:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» — 2:0;.
«Филадельфия» — «Оттава» — 3:2;.
«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 0:3;.
«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ.