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23:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Кросби: Овечкин может обойти рекорд Гретцки, таких игроков мы больше не увидим

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Источник: AP 2019

«Обойдёт ли Овечкин Гретцки по голам? О, думаю, у Александра есть реальный шанс сделать это. Не думаю, что это находится за рамками возможного. Если кто-то обойдёт Гретцки, то это будет Овечкин. Я не уверен, что мы когда-нибудь увидим идентичного Овечкину игрока.

Помню его голы с 2009 года. Он едва проходил синюю линию и пробивал точно в сетку. Никогда не видел, чтобы по шайбе так били. Когда команды пытаются закрыть его сильные стороны, Овечкин просто начинает играть немного по-другому.

У меня тёплое отношение к Овечкину, хотя мы слишком разные. Он прошёл через многое и добился многого. Но на льду у нас совсем другие отношения», — цитирует Кросби The Athletic.

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