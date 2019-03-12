Кросби: Овечкин может обойти рекорд Гретцки, таких игроков мы больше не увидим
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Обойдёт ли Овечкин Гретцки по голам? О, думаю, у Александра есть реальный шанс сделать это. Не думаю, что это находится за рамками возможного. Если
Помню его голы с 2009 года. Он едва проходил синюю линию и пробивал точно в сетку. Никогда не видел, чтобы по шайбе так били. Когда команды пытаются закрыть его сильные стороны, Овечкин просто начинает играть немного
У меня тёплое отношение к Овечкину, хотя мы слишком разные. Он прошёл через многое и добился многого. Но на льду у нас совсем другие отношения», — цитирует Кросби The Athletic.