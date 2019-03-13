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09:02 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Евгений Малкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 13 марта. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал пятым представителем России, оформившим подобное достижение. В ночь на среду в домашнем матче против «Вашингтона» (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391+609) очко в заокеанской карьере.

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Малкин стал пятым россиянином, которому удалось показать такой результат, на это ему понадобилось 848 матчей. Также во встрече результативной передачей отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший свое 1200-е (653+547) очко в карьере. Ранее отметки в 1000 баллов, кроме Малкина и Овечкина, достигали Сергей Федоров — 1179 (483+696), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599). Однако форвард «Питтсбурга» быстрее остальных российских хоккеистов добился подобного результата, так как Овечкину потребовалось провести 881 игру в регулярных чемпионатах, Могильному — 946, Федорову — 965, а Ковалеву — 1249.

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32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. 12 января 2017 года 84-м по счету результат показал Овечкин. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков (894+1963) в 1487 матчах. На втором месте идет достижение чеха Яромира Ягра (1921 очко в 1733 матчах), на третьем — канадца Марка Мессье (1887 очков в 1756 играх).

Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в 2004 году под общим вторым номером, первым тогда ушел Овечкин. За 13 лет карьеры в НХЛ Малкин дважды становился обладателем «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате — 113 очков в сезоне-2008/09 и 109 — в сезоне-2011/12). Кроме того, в первом сезоне россиянин стал обладателем «Колдер Трофи» (лучший новичок), в дебютном регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 85 очков (33+52) в 78 играх. По итогам сезона-2011/12 он был признан лучшим хоккеистом, получив один из самых престижных личных призов в лиге — «Харт Трофи».

В составе своего клуба россиянин трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в 2009 году в плей-офф Малкин набрал 36 (14+22) очков в 24 матчах и был признан лучшим хоккеистом плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи». В составе сборной России Малкин дважды выигрывал золото чемпионатов мира (2012, 2014), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером. На победном мировом первенстве 2012 года нападающий был признан самым ценным хоккеистом турнира. В 10 матчах он забросил 11 шайб и отдал восемь голевых передач.

Следующим хоккеистом, которому покорится планка в 1000 очков в регулярных чемпионатах, может стать 34-летний канадец Эрик Стаал, выступающий за «Миннесоту».

В его активе 969 (414+555) баллов в 1162 матчах. Из российских игроков ближе всего к достижению находится Илья Ковальчук. На счету 35-летнего форварда «Лос-Анджелеса» 846 (431+415) очков в 874 матчах.

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Питтсбург Пингвинз
5:3
0:1, 3:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2513.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанТодд Рирден
Вратари
Мэттью МюррейБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
00:50Джейк Гюнтцель
02:33Ларс Эллер
19:27Якуб Врана(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
2-й период
21:37Александр Овечкин
30:24Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Дмитрий I Орлов)
32:37Джейк Гюнтцель(Джаред Маккэн)
33:24Сидни Кросби(Джастин Шульц)
33:55Никлас II Бэкстрем
34:25Сидни Кросби(Евгений Малкин, Фил Кессел)
3-й период
44:06Эрик Гудбрэнсон
44:06Том Уилсон
50:33Командный штраф
51:56Фил Кессел(Евгений Малкин, Джастин Шульц)
52:56Командный штраф
54:02Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
59:04Джаред Маккэн
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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