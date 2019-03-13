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09:06 (мск), источник: ТАСС

Набравший 1000-е очко в НХЛ Малкин заявил, что в детстве не думал о заокеанской карьере

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий клуба «Питтсбург» Евгений Малкин заявил, что в детстве очень мало смотрел хоккей и никогда не думал о возможности со временем сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова форварда, набравшего в матче с «Вашингтоном» (5:3) свое 1000-е очко в заокеанской карьере, передает пресс-служба американской команды.

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32-летний Малкин стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. Малкин стал пятым россиянином, показавшим такой результат, на это ему понадобилось 848 матчей. Ранее отметки в 1000 баллов достигали Александр Овечкин — 1200 (653+547), Сергей Федоров — 1179 (483+696), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599). Однако форвард «Питтсбурга» быстрее остальных российских хоккеистов добился подобного результата, так как Овечкину потребовалось провести 881 игру в регулярных чемпионатах, Могильному — 946, Федорову — 965, а Ковалеву — 1249.

«Живя в маленьком городе, я никогда не думал о НХЛ, — сказал Малкин. — Помню только, как “Детройт” завоевал пару Кубков Стэнли, они играли невероятно. Но я много не смотрел хоккей, мало знал о НХЛ. Задумался об этом лишь тогда, когда начал выступать в основном составе магнитогорского “Металлурга”».

«Никогда не мечтал, что окажусь тут, наберу 1000 очков и выиграю три Кубка Стэнли. До сих пор не могу поверить в это. 1000 — большое число очков. Однако я играю в хорошей команде, мы завоевываем титулы, это потрясающие 13 лет в моей жизни», — подчеркнул россиянин.

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Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в 2004 году под общим вторым номером, первым тогда ушел Овечкин. За 13 лет карьеры в НХЛ Малкин дважды становился обладателем «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате — 113 очков в сезоне-2008/09 и 109 — в сезоне-2011/12). Кроме того, в первом сезоне россиянин стал обладателем «Колдер Трофи» (лучший новичок), в дебютном регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 85 очков (33+52) в 78 играх. По итогам сезона-2011/12 он был признан лучшим хоккеистом, получив один из самых престижных личных призов в лиге — «Харт Трофи».

В составе своего клуба россиянин трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в 2009 году в плей-офф Малкин набрал 36 (14+22) очков в 24 матчах и был признан лучшим хоккеистом плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи». В составе сборной России Малкин дважды выигрывал золото чемпионатов мира (2012, 2014), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером. На победном мировом первенстве 2012 года нападающий был признан самым ценным хоккеистом турнира. В 10 матчах он забросил 11 шайб и отдал восемь голевых передач.

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