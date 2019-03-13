«Коламбус» с Бобровским в воротах обыграл «Бостон»

Встреча, прошедшая в Колумбусе во вторник, завершилась со счетом 7:4 (3:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев льда. Хет-трик в составе победителей оформил Бун Дженнер (на 20-й, 29-й и 60-й минутах), также голами отметились Джош Андерсон (8), Райан Дзингел (45), Мэтт Дюшен (28) и Зак Веренски (53). Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал результативную передачу, а голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков. У гостей отличились Патрис Бержерон (4), Брэд Маршанд (34, 39) и Крис Вагнер (36).