«Коламбус» с Бобровским в воротах обыграл «Бостон»
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбуса» дома победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбуса» дома победили «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Колумбусе во вторник, завершилась со счетом 7:4 (3:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев льда.
Другие результаты дня:
«Баффало» — «Даллас» — 0:2,
«Монреаль» — «Детройт» — 3:1,
«Виннипег» — «Сан-Хосе» — 4:5,
«Сент-Луис» — «Аризона» — 1:3,
«Калгари» — «Нью-Джерси» — 9:4,
«Анахайм» — «Нэшвилл» — 3:2.