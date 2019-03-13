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10:32 (мск), источник: Р-Спорт

Малкин о тысячном очке в НХЛ: Хотел забросить, а не отдать пас

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший в матче с «Вашингтоном» тысячное очко за карьеру в НХЛ, признался, что немного нервничал в ожидании этого достижения.

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Источник: AP 2019

«Питтсбург» во вторник обыграл «Вашингтон» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин по ходу матча сделал две результативные передачи и набрал 1000 очков за карьеру в лиге. Он стал пятым россиянином в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж, после Сергея Федорова, Александра Могильного, Александра Овечкина и Алексея Ковалева. При этом 32-летнему нападающему потребовалось на это меньше всех матчей (848). Малкин стал 88-м игроком в истории лиги, набравшим тысячу очков.

«Наконец-то, а то в последние пару недель я немного нервничал. Я добирался до этой отметки медленно, но все, наконец, кончено. Вот она — тысяча. Можно дышать нормально. Я благодарен партнерам. Для меня и моей семьи это особенный день. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Очень здорово сейчас быть здесь и победить “Вашингтон”. Для меня это особенный день», — цитирует Малкина сайт НХЛ.

«Ну, получилось не очень красиво — две передачи… Я бы хотел забить. Хотя, по большому счету, конечно, не так уж и важно… Это же 1000 очков, сумасшедшее число. Я вырос в маленьком городе и никогда не мог помыслить, что буду играть в НХЛ и наберу тут 1000 очков. Для моего родного города сегодня тоже особенный день», — добавил игрок.

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