Малкин о тысячном очке в НХЛ: Хотел забросить, а не отдать пас

«Питтсбург» во вторник обыграл «Вашингтон» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин по ходу матча сделал две результативные передачи и набрал 1000 очков за карьеру в лиге. Он стал пятым россиянином в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж, после Сергея Федорова, Александра Могильного, Александра Овечкина и Алексея Ковалева. При этом 32-летнему нападающему потребовалось на это меньше всех матчей (848). Малкин стал 88-м игроком в истории лиги, набравшим тысячу очков.
«Наконец-то, а то в последние пару недель я немного нервничал. Я добирался до этой отметки медленно, но все, наконец, кончено. Вот она — тысяча. Можно дышать нормально. Я благодарен партнерам. Для меня и моей семьи это особенный день. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Очень здорово сейчас быть здесь и победить “Вашингтон”. Для меня это особенный день», — цитирует Малкина сайт НХЛ.
«Ну, получилось не очень красиво — две передачи… Я бы хотел забить. Хотя, по большому счету, конечно, не так уж и важно… Это же 1000 очков, сумасшедшее число. Я вырос в маленьком городе и никогда не мог помыслить, что буду играть в НХЛ и наберу тут 1000 очков. Для моего родного города сегодня тоже особенный день», — добавил игрок.