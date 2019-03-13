Малкин о тысячном очке в НХЛ: Хотел забросить, а не отдать пас

Источник: AP 2019

«Питтсбург» во вторник обыграл «Вашингтон» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин по ходу матча сделал две результативные передачи и набрал 1000 очков за карьеру в лиге. Он стал пятым россиянином в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж, после Сергея Федорова, Александра Могильного, Александра Овечкина и Алексея Ковалева. При этом 32-летнему нападающему потребовалось на это меньше всех матчей (848). Малкин стал 88-м игроком в истории лиги, набравшим тысячу очков.

«Наконец-то, а то в последние пару недель я немного нервничал. Я добирался до этой отметки медленно, но все, наконец, кончено. Вот она — тысяча. Можно дышать нормально. Я благодарен партнерам. Для меня и моей семьи это особенный день. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Очень здорово сейчас быть здесь и победить “Вашингтон”. Для меня это особенный день», — цитирует Малкина сайт НХЛ.