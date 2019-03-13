Форвард «Питтсбурга» Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 13 марта. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщает
ТАСС, 13 марта. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщает
В ночь на среду «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 5:3, 32-летний Малкин отметился в матче двумя голевыми передачами. Россиянин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
Первой звездой дня стал нападающий «Калгари» Джонни Годро, набравший шесть очков (три шайбы + три передачи) в победной игре с «Нью-Джерси» (9:4).
Второй звездой признан вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21 в матче с «Детройтом» (3:1). Эта победа стала для Прайса 315-й в карьере, по этому показателю он стал лучшим в истории «Монреаля», опередив Жака Планта (314).