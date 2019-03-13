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10:47 (мск), источник: Р-Спорт

Российский форвард «Вашингтона» Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата лиги с «Питтсбургом» набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ.

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25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Во вторник «Вашингтон» проиграл в гостях «Питтсбургу» — 3:5. Овечкин отличился в матче результативным пасом. Он стал 49-м хоккеистом в истории НХЛ, который достиг такой отметки.

В этом же матче его соотечественник, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал 1000-е очко за карьеру в лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Питтсбург Пингвинз
5:3
0:1, 3:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2513.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанТодд Рирден
Вратари
Мэттью МюррейБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
00:50Джейк Гюнтцель
02:33Ларс Эллер
19:27Якуб Врана(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
2-й период
21:37Александр Овечкин
30:24Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Дмитрий I Орлов)
32:37Джейк Гюнтцель(Джаред Маккэн)
33:24Сидни Кросби(Джастин Шульц)
33:55Никлас II Бэкстрем
34:25Сидни Кросби(Евгений Малкин, Фил Кессел)
3-й период
44:06Эрик Гудбрэнсон
44:06Том Уилсон
50:33Командный штраф
51:56Фил Кессел(Евгений Малкин, Джастин Шульц)
52:56Командный штраф
54:02Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
59:04Джаред Маккэн
Лучшие игроки матча
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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