Российский форвард «Вашингтона» Овечкин набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата лиги с «Питтсбургом» набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата лиги с «Питтсбургом» набрал 1200-е очко за карьеру в НХЛ.
Во вторник «Вашингтон» проиграл в гостях «Питтсбургу» — 3:5. Овечкин отличился в матче результативным пасом. Он стал 49-м хоккеистом в истории НХЛ, который достиг такой отметки.
В этом же матче его соотечественник, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал 1000-е очко за карьеру в лиге.
|Майк Салливан
|Тодд Рирден
|Мэттью Мюррей
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|00:50
|Джейк Гюнтцель
|02:33
|Ларс Эллер
|19:27
|Якуб Врана(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
|21:37
|Александр Овечкин
|30:24
|Якуб Врана(Ти. Джей. Оши, Дмитрий I Орлов)
|32:37
|Джейк Гюнтцель(Джаред Маккэн)
|33:24
|Сидни Кросби(Джастин Шульц)
|33:55
|Никлас II Бэкстрем
|34:25
|Сидни Кросби(Евгений Малкин, Фил Кессел)
|44:06
|Эрик Гудбрэнсон
|44:06
|Том Уилсон
|50:33
|Командный штраф
|51:56
|Фил Кессел(Евгений Малкин, Джастин Шульц)
|52:56
|Командный штраф
|54:02
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
|59:04
|Джаред Маккэн
Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Джаред Маккэн (Питтсбург Пингвинз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0