Кучеров назвал Малкина лучшим игроком НХЛ

Малкин заработал два очка игре регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3), они помогли ему достигнуть отметки в 1000 баллов в НХЛ.
«Это удивительный игрок, и я очень рад за него. Следить за таким хоккеистом всегда интересно. Для меня он является одним из лучших в лиге. А если Малкин в ударе, то, возможно, лучшим. Здорово, когда российские спортсмены так играют», — заявил Кучеров.
Малкин стал пятым россиянином, который дошел до тысячной отметки. Кроме него, рубеж в 1000 очков преодолели Александр Овечкин (1200), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029). При этом Малкин набрал очки быстрее в рекордно короткий срок.
Ранее передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Торонто».