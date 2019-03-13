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15:46 (мск), источник: Газета.Ру

Кучеров назвал Малкина лучшим игроком НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался относительно достижения нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, набравшего тысячное очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает сайт лиги.

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Малкин заработал два очка игре регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3), они помогли ему достигнуть отметки в 1000 баллов в НХЛ.

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«Это удивительный игрок, и я очень рад за него. Следить за таким хоккеистом всегда интересно. Для меня он является одним из лучших в лиге. А если Малкин в ударе, то, возможно, лучшим. Здорово, когда российские спортсмены так играют», — заявил Кучеров.

Малкин стал пятым россиянином, который дошел до тысячной отметки. Кроме него, рубеж в 1000 очков преодолели Александр Овечкин (1200), Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029). При этом Малкин набрал очки быстрее в рекордно короткий срок.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

Ранее передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Торонто».

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