Мастер на все руки. Евгений Малкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал пятым представителем России, кому удалось совершить подобное достижение. Событие произошло в ночь на среду в домашнем матче против «Вашингтона» (5:3), когда по ходу третьего периода Малкин отдал вторую результативную передачу.

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На счету 32-летнего нападающего 391 заброшенная шайба и 609 голевых передач. На это Малкину потребовалось 848 встреч. Форвард быстрее остальных российских хоккеистов достиг отметки в 1000 очков, Александру Овечкину понадобилась 881 игра в регулярных чемпионатах, Александру Могильному — 946, Сергею Федорову — 965, Алексею Ковалеву — 1249. Малкин набрал свой тысячный балл за результативность в то время, когда Овечкин находился на скамейке штрафников, отбывая командный штраф за нарушение численного состава.

Капитан «Вашингтона» позднее также отметился голевой передачей и набрал свое 1200-е очко (653+547) в регулярных чемпионатах НХЛ. А отметка в 1000 очков была преодолена Овечкиным 12 января 2017 года 84-м по счету. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков (894+1963) в 1487 матчах.

Путь к славе

Малкин встал на коньки с трех лет благодаря своему отцу Владимиру и в возрасте семи лет пошел в хоккейную школу магнитогорского «Металлурга». Талант ребенка раскрылся не сразу, но к 16 годам он уже был одним из лучших игроков сборной Уральского региона. В 2004 году Малкин в составе сборной России стал чемпионом мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), а в 2005—2006 годах серебряным призером молодежных первенств планеты.

Малкин дебютировал в составе «Металлурга» в матче чемпионата России 12 сентября 2003 года с ярославским «Локомотивом». Спустя ровно три месяца 17-летний нападающий забросил свою первую шайбу в гостевой игре с тем же «Локомотивом». В том матче форвард «Металлурга» оформил дубль. В дебютном сезоне он стал лучшим новичком по итогам сезона, набрав 12 (3+9) очков в 34 играх регулярного чемпионата.

За «Металлург» Малкин провел три сезона и в 132 матчах отметился 91 (36+55) баллом за результативность. В 2004 году он был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом» под общим вторым номером после Овечкина. Контракт с американским клубом Малкин подписал в 2006 году. В первом предсезонном матче он получил травму плеча, после чего сразу же задумался о возвращении в Россию. Малкин сомневался в том, что достаточно хорош и крепок для игры в НХЛ, но после восстановления от травмы стал только сильнее.

В стартовом матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» новичок отметился заброшенной шайбой в ворота одного из лучших вратарей в истории хоккея Мартина Бродо. Малкин стал первым хоккеистом с самого первого сезона НХЛ (1917/18), который забрасывал в первых шести играх в лиге.

Вскоре главный тренер «Питтсбурга» Мишель Террьен объединил при игре в большинстве Сидни Кросби, Малкина и обладателя Кубка Стэнли 1991 года Марка Рекки. Благодаря результативной игре этого сочетания команда впервые за пять лет сумела пробиться в плей-офф. В первом сезоне россиянин стал обладателем «Колдер Трофи» (лучший новичок), в дебютном регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 85 очков (33+52) в 78 играх.

«Я рос в маленьком городе и никогда не думал об НХЛ. Я никогда не смотрел матчи и обзоры игр, помню, как “Детройт” дважды выигрывал Кубок Стэнли, показывая невероятный хоккей. Я немного знал об НХЛ, когда “Питтсбург” выбрал меня под вторым номером на драфте, я понял, что моя мечта осуществляется. Я продолжил работать, делать правильные вещи и спустя два сезона оказался в “Питтсбурге”», — рассказал Малкин в интервью пресс-службе «Питтсбурга».

Кубок Стэнли и индивидуальные призы

После сезона-2006/07, несмотря на вылет «Питтсбурга» в первом раунде плей-офф, стало ясно, что команда, ведомая молодыми звездами Кросби и Малкиным, а также вратарем Марком-Андре Флери, в ближайшие годы будет неизменно одним из претендентов на Кубок Стэнли. «Питтсбург» занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до финала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступил «Детройту», в составе которого выступал Павел Дацюк. Малкин набрал 106 (47+59) очков в регулярном чемпионате и 22 (10+12) в плей-офф и впервые стал участником Матча звезд НХЛ, а также попал в символическую сборную по итогам сезона.

Перед началом следующего сезона Малкин подписал новый восьмилетний контракт на общую суму $43,5 млн. «Питтсбург» и «Детройт» вновь сошлись в финале Кубка Стэнли, и команде Малкина удалось взять реванш, победив в семи матчах. До решающей игры серии команды обменивались домашними победами, а в седьмой встрече «Питтсбург» смог выиграть на выезде (2:1). Россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 113 (35+78) очков и став самым ценным игроком плей-офф — 36 (14+22) очков.

В последующие шесть сезонов «Питтсбург» не доходил до финала Кубка Стэнли, лишь однажды играя в полуфинале. Зачастую «Пингвинз» мешали травмы ключевых игроков. В сезонах-2009/10 и 2010/11 из-за проблем со здоровьем выбывал из строя и Малкин. Залечив травмы, в сезоне-2011/12 россиянин единственный раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат и стал лучшим бомбардиром, набрав 109 очков. В этом же сезоне он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Летом 2013 года Малкин продлил свой контракт еще на восемь лет на общую сумму $76 млн.

Малкин пользуется большой любовью болельщиков и с первого дня стал в «Питтсбурге» своим.

«Я люблю этот город и команду. У меня здесь дом, все мои друзья, что очень хорошо для меня, и отличные партнеры, с которыми мы еще выиграем Кубок Стэнли. Мы каждый день очень много работаем, и я уверен, что еще не один раз поднимем трофей над головой», — сказал Малкин после продления контракта.

В сезонах-2015/16 и 2016/17 «Питтсбург» дважды подряд завоевывал Кубок Стэнли. В регулярных чемпионатах Малкин пропускал игры из-за травм, а по итогам розыгрыша Кубка Стэнли 2017 года снова стал лучшим бомбардиром.

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Универсал на льду и добрый человек в жизни

Отличительной чертой и главным козырем Малкина является его универсальность, он обладает всеми качествами современного центрального нападающего. Российский форвард выделяется на площадке нестандартными действиями и игровым интеллектом. Он может обыграть практически любого соперника один в один, отдать передачу и решить эпизод самостоятельно. С годами Малкин прибавил и в игре в обороне.

В первые сезоны в НХЛ у россиянина были проблемы с игрой на вбрасываниях, в текущем регулярном чемпионате он выигрывает 45,4% единоборств на точке, а в начале заокеанской карьеры в трех сезонах показатели были ниже 40%. Малкин своей игрой неоднократно раскрывал и делал лучше партнеров по звену. Играя в тройке с россиянином, свой лучший сезон в НХЛ провел нападающий Джеймс Нил, который набрал 81 (40+41) очко в регулярном чемпионате — 2011/12. В прошлом сезоне наивысших показателей в карьере добился Фил Кессел — 92 (34+58) очка.

Именно Кессел забросил шайбу, которая помогла Малкину набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. «Он — игрок мирового уровня. Очевидно, Малкин габаритный парень, у него хорошие навыки. Он хорошо видит площадку и имеет великолепный бросок. Я думаю, когда он делает все хорошо, кажется, что это так легко», — сказал Кессел пресс-службе «Питтсбурга» поcле матча с «Вашингтоном».

Малкин известен и как человек с большим сердцем. После первой победы в Кубке Стэнли он привез трофей в родную школу, где провел мастер-класс с детьми. В начале января нынешнего года хоккеист вышел на матч регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», написав на своих коньках слова поддержки всем, кто пострадал от обрушения жилого дома в Магнитогорске.

Трагедия, в результате которой погибли 33 человека, произошла 31 декабря. На одном из коньков было написано: «Магнитогорск, мы с тобой», на другом — «Магнитогорск всегда в моем сердце».

Около пяти лет назад Малкин оказал финансовую помощь жене бывшего партнера по молодежной команде. Тот искал деньги по всему Магнитогорску, но найти нужную сумму на операцию жены, которой диагностировали рак крови, не смог. Тогда партнер Малкина отправил сообщение звезде НХЛ и через короткий промежуток времени получил необходимую сумму на счет.