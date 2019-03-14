Передача Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
ТАСС, 14 марта. «Торонто» проиграл «Чикаго» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 марта. «Торонто» проиграл «Чикаго» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (4-я минута), Брендан Перлини (13), Доминик Кахун (18), Брендон Саад (19) и Алекс Дебринкэт (33). У проигравших отличились Андреас Юнссон (39), Остон Мэттьюс (48), Морган Райлли (51) и Джон Таварес (59).
Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 33 очка (13 шайб + 20 передач).
«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 70 матчах. «Чикаго», который одержал четвертую победу подряд, расположился на 11-й строчке на Западе с 71 очком в 70 встречах.
|Майк Бэбкок
|Джереми Коллитон
|Фредерик Андерсен(Гаррет Спаркс, Гаррет Спаркс)
|Кори Кроуфорд(Коллин Делиа)
|03:19
|Данкан Кит(Брендан Перлини, Брэндон Саад)
|12:55
|Брендан Перлини(Эрик I Густафссон, Дилан Стром)
|17:13
|Доминик Кахун(Артем Анисимов, Патрик Кейн)
|18:46
|Брэндон Саад(Дилан Сикура)
|32:32
|Алекс Дебринкэт(Брендан Перлини, Дилан Стром)
|38:27
|Андреас Юнссон(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
|47:57
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Андреас Юнссон)
|50:22
|Патрик Кейн
|50:55
|Морган Райлли(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
|58:29
|Джон Таварес(Митчелл Марнер)
Брендан Перлини (Чикаго Блэкхокс), Брэндон Саад (Чикаго Блэкхокс), Андреас Юнссон (Торонто Мэйпл Ливз)
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0