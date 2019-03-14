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09:24 (мск), источник: ТАСС

Передача Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

ТАСС, 14 марта. «Торонто» проиграл «Чикаго» со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Данкан Кит (4-я минута), Брендан Перлини (13), Доминик Кахун (18), Брендон Саад (19) и Алекс Дебринкэт (33). У проигравших отличились Андреас Юнссон (39), Остон Мэттьюс (48), Морган Райлли (51) и Джон Таварес (59).

Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 33 очка (13 шайб + 20 передач).

«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 70 матчах. «Чикаго», который одержал четвертую победу подряд, расположился на 11-й строчке на Западе с 71 очком в 70 встречах.

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Торонто Мэйпл Ливз
4:5
0:4, 1:1, 3:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2514.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокДжереми Коллитон
Вратари
Фредерик Андерсен(Гаррет Спаркс, Гаррет Спаркс)Кори Кроуфорд(Коллин Делиа)
1-й период
03:19Данкан Кит(Брендан Перлини, Брэндон Саад)
12:55Брендан Перлини(Эрик I Густафссон, Дилан Стром)
17:13Доминик Кахун(Артем Анисимов, Патрик Кейн)
18:46Брэндон Саад(Дилан Сикура)
2-й период
32:32Алекс Дебринкэт(Брендан Перлини, Дилан Стром)
38:27Андреас Юнссон(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
3-й период
47:57Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Андреас Юнссон)
50:22Патрик Кейн
50:55Морган Райлли(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
58:29Джон Таварес(Митчелл Марнер)
Лучшие игроки матча
Брендан Перлини (Чикаго Блэкхокс), Брэндон Саад (Чикаго Блэкхокс), Андреас Юнссон (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
0Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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