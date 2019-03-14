«Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ. Макдэвид вторым в сезоне набрал 100 очков
ТАСС, 14 марта. «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 14 марта. «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кенни Агостино (8-я минута), Трэвис Зейджак (20), Деймон Сиверсон (27), Джон Кенневилль (33), Кевин Руни (37) и Блейк Коулман (53). У проигравших отличились Сэм Ганье (10), Алекс Чиассон (15) и Мэтт Беннинг (40).
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и вторым в сезоне достиг отметки в 100 очков. На его счету 34 шайбы и 66 передач в 66 встречах. Лидирует в списке бомбардиров лиги российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 111 (33+78) очков.
Канадский форвард набирает 100 очков и более третий сезон подряд, он стал 19-м игроком в истории НХЛ с подобными показателями. Среди действующих игроков подобная серия есть только у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (2008−2010).
«Нью-Джерси» прервал семиматчевую серию из поражений. Клуб занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 71 матче. «Эдмонтон» расположился на 12-й строчке на Западе с 69 очками в 70 встречах.
|Кен Хичкок
|Джон Хайнс
|Микко Коскинен(Энтони Столарз)
|Кори Шнайдер
|03:09
|Милан Лучич
|03:09
|Кертис Гэбриел
|05:30
|Колтон Уайт
|07:34
|Кенни Агостино(Кевин Руни, Энди Грин)
|09:37
|Сэм Ганье(Мэттью Беннинг, Джухар Хайра)
|12:30
|Дрю Стэффорд
|14:22
|Алекс Чейссон(Оскар Клефбом, Коннор Макдэвид)
|19:08
|Алекс Чейссон
|19:41
|Трэвис Зэйджак(Дэймон Сиверсон)
|25:16
|Оскар Клефбом
|26:23
|Дэймон Сиверсон(Дрю Стэффорд, Коннор Кэррик)
|32:49
|Джон Кенневиль(Уилл Батчер, Кертис Гэбриел)
|36:32
|Кевин Руни(Кенни Агостино, Кайл Палмиери)
|36:42
|Крис Расселл
|36:42
|Кертис Гэбриел
|38:00
|Дарнелл Нерс
|39:12
|Дэймон Сиверсон
|39:19
|Мэттью Беннинг(Коннор Макдэвид, Андрей Секера)
|51:39
|Уилл Батчер
|52:06
|Блейк Коулман(Энди Грин)
|53:33
|Блейк Коулман
|59:04
|Райан Ньюджент-Хопкинс
Кенни Агостино (Нью-Джерси Дэвилз), Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|1