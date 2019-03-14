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09:56 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ. Макдэвид вторым в сезоне набрал 100 очков

ТАСС, 14 марта. «Эдмонтон» проиграл «Нью-Джерси» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Кенни Агостино (8-я минута), Трэвис Зейджак (20), Деймон Сиверсон (27), Джон Кенневилль (33), Кевин Руни (37) и Блейк Коулман (53). У проигравших отличились Сэм Ганье (10), Алекс Чиассон (15) и Мэтт Беннинг (40).

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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и вторым в сезоне достиг отметки в 100 очков. На его счету 34 шайбы и 66 передач в 66 встречах. Лидирует в списке бомбардиров лиги российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 111 (33+78) очков.

Канадский форвард набирает 100 очков и более третий сезон подряд, он стал 19-м игроком в истории НХЛ с подобными показателями. Среди действующих игроков подобная серия есть только у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (2008−2010).

«Нью-Джерси» прервал семиматчевую серию из поражений. Клуб занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 71 матче. «Эдмонтон» расположился на 12-й строчке на Западе с 69 очками в 70 встречах.

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Эдмонтон Ойлерз
3:6
2:2, 1:3, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2514.03.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Rogers Place
Главные тренеры
Кен ХичкокДжон Хайнс
Вратари
Микко Коскинен(Энтони Столарз)Кори Шнайдер
1-й период
03:09Милан Лучич
03:09Кертис Гэбриел
05:30Колтон Уайт
07:34Кенни Агостино(Кевин Руни, Энди Грин)
09:37Сэм Ганье(Мэттью Беннинг, Джухар Хайра)
12:30Дрю Стэффорд
14:22Алекс Чейссон(Оскар Клефбом, Коннор Макдэвид)
19:08Алекс Чейссон
19:41Трэвис Зэйджак(Дэймон Сиверсон)
2-й период
25:16Оскар Клефбом
26:23Дэймон Сиверсон(Дрю Стэффорд, Коннор Кэррик)
32:49Джон Кенневиль(Уилл Батчер, Кертис Гэбриел)
36:32Кевин Руни(Кенни Агостино, Кайл Палмиери)
36:42Крис Расселл
36:42Кертис Гэбриел
38:00Дарнелл Нерс
39:12Дэймон Сиверсон
39:19Мэттью Беннинг(Коннор Макдэвид, Андрей Секера)
3-й период
51:39Уилл Батчер
52:06Блейк Коулман(Энди Грин)
53:33Блейк Коулман
59:04Райан Ньюджент-Хопкинс
Лучшие игроки матча
Кенни Агостино (Нью-Джерси Дэвилз), Дэймон Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз), Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Статистика
15Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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