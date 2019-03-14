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10:42 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Ванкувера» Мотт признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 14 марта. Американский нападающий «Ванкувера» Тайлер Мотт признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

В ночь на четверг «Ванкувер» одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 4:1. Мотт отметился двумя заброшенными шайбами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня стал канадский форвард «Чикаго» Брендан Перлини, набравший 3 очка (1 шайба + 2 результативные передачи) в победной игре с «Торонто» (5:4).

Третьей звездой назван канадский защитник «Нью-Джерси» Дэймон Сиверсон. Клуб выиграл у «Эдмонтона» (6:3), Сиверсон набрал 2 (1+1) очка.

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