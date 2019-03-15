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10:25 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» одержала волевую победу на «Детройтом» в матче НХЛ, Кучеров набрал четыре очка

ТАСС, 15 марта. «Тампа-Бэй» обыграла «Детройт» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

К середине второго периода «Тампа» проигрывала со счетом 0:3, но смогла в итоге победить. В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (33-я минута), Брейден Пойнт (42), российский форвард Никита Кучеров (49, 57) и Тайлер Джонсон (49). У проигравших отличились Мэдисон Боуи (3), Даррен Хельм (11), Джастин Абделкейдер (24) и Майкл Расмуссен (59).

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 15.03.2019, 2:30

Детройт Ред Уингз4:Тампа-Бэй Лайтнинг5
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Кучеров также сделал еще две голевые передачи. Он продолжает возглавлять список бомбардиров лиги, на его счету 115 очков (35 шайб + 80 передач) в 71 матче. Последний раз этой отметки в НХЛ достигал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби в сезоне-2006/07.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 112 очков в 71 матче. «Детройт» потерпел 12-е поражение в последних 13 встречах, команда расположилась на 15-й строчке с 54 очками в 71 игре.

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В другом матче дня «Вашингтон» в гостях обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2. Все три российских хоккеиста в составе победителей набрали очки. Евгений Кузнецов забросил шайбу и сделал передачу, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отметились передачами. В этом сезоне на счету Кузнецова 62 (18+43) очка, Овечкина — 79 (46+33), Орлова — 25 (3+22).

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 15.03.2019, 2:00

Филадельфия Флайерз2:Вашингтон Кэпиталз5

«Питтсбург» в гостях обыграл «Баффало» со счетом 5:0. Евгений Малкин сделал голевую передачу, теперь на его счету 71 (21+50) очко.

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 15.03.2019, 2:00

Баффало Сэйбрз0:Питтсбург Пингвинз5

«Даллас» также в гостях победил «Миннесоту» — 4:1. Александр Радулов забросил 22-ю шайбу в сезоне, на его счету теперь 56 (22+34) очков.

НХЛ 2018-2019Неделя 25, 15.03.2019, 3:00

Миннесота Уайлд1:Даллас Старз4
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