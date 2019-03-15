Илья Ковальчук — худший форвард в НХЛ по показателю полезности

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 16.02 на льду (2.22 — в большинстве). Российский нападающий довёл безрезультативную серию до пяти матчей, в которых его общая полезность составила «-5». В 59 матчах сезона на счету Ковальчука 30 (14+16) очков при полезности «-25». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?