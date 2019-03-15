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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Ковальчук — худший форвард в НХЛ по показателю полезности

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.

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Источник: Reuters

На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 16.02 на льду (2.22 — в большинстве). Российский нападающий довёл безрезультативную серию до пяти матчей, в которых его общая полезность составила «-5». В 59 матчах сезона на счету Ковальчука 30 (14+16) очков при полезности «-25». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ.

Первое место во всей лиге занимает защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен («-35»), на втором месте располагается защитник «Кингз» Дрю Даути («-30»). Ковальчук делит третье место с защитником «Оттавы Сенаторз» Максимом Лажуа.

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?
Лос-Анджелес Кингз
1:3
0:1, 1:2, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2515.03.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Staples Center
Главные тренеры
Уилли ДежарденПитер Лавиолетт
Вратари
Джонатан КуикПекка Ринне
1-й период
04:42Дион Фанеф
13:00Райан Эллис
15:04Виктор Арвидссон(Райан Джохансен)
15:21Уэйн Симмондс
2-й период
22:54Остин Вагнер(Тревор Льюис, Мэтт Рой)
35:32Крэйг Смит(Колтон Сиссонс, Калле Ярнкрок)
37:59Колтон Сиссонс
Лучшие игроки матча
Колтон Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), Райан Эллис (Нэшвилл Предаторз), Остин Вагнер (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лос-Анджелес Кингз
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