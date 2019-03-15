Илья Ковальчук — худший форвард в НХЛ по показателю полезности
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.
На счету Ильи Ковальчука показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 16.02 на льду (2.22 — в большинстве). Российский нападающий довёл безрезультативную серию до пяти матчей, в которых его общая полезность составила «-5». В 59 матчах сезона на счету Ковальчука 30 (14+16) очков при полезности «-25». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ.
Первое место во всей лиге занимает защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен («-35»), на втором месте располагается защитник «Кингз» Дрю Даути («-30»). Ковальчук делит третье место с защитником «Оттавы Сенаторз» Максимом Лажуа.
|Уилли Дежарден
|Питер Лавиолетт
|Джонатан Куик
|Пекка Ринне
|04:42
|Дион Фанеф
|13:00
|Райан Эллис
|15:04
|Виктор Арвидссон(Райан Джохансен)
|15:21
|Уэйн Симмондс
|22:54
|Остин Вагнер(Тревор Льюис, Мэтт Рой)
|35:32
|Крэйг Смит(Колтон Сиссонс, Калле Ярнкрок)
|37:59
|Колтон Сиссонс
Колтон Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), Райан Эллис (Нэшвилл Предаторз), Остин Вагнер (Лос-Анджелес Кингз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0