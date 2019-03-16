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10:10 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, Бобровский отразил 46 бросков

ТАСС, 16 марта. «Коламбус» обыграл «Каролину» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Шайбы забросили Адам Маккуэйд (4-я минуат), Дэвид Савар (6) и Джош Андерсон (58).

Российский форвард Артемий Панарин сделал одну голевую передачу. Теперь в этом сезоне на его счету 75 очков (25 шайбы + 50 передач).

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

Первой звездой матча был признан российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 46 бросков по своим воротам. Он сделал шестой в сезоне и 30-й в карьере шатаут.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 71 матче. «Каролина» расположилась на седьмой строчке с 83 очками в 70 встречах.

Коламбус Блю Джэкетс
3:0
2:0, 0:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2516.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаРод Бриндамор
Вратари
Сергей БобровскийПетр Мразек(Петр Мразек)
1-й период
03:08Адам Маккуэйд(Артемий Панарин, Кэм Аткинсон)
05:54Дэвид Савар(Бун Дженнер)
15:53Грег Маккег
3-й период
50:36Дэвид Савар
56:53Дэвид Савар
57:21Джош Андерсон(Сет Джонс)
Лучшие игроки матча
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Адам Маккуэйд (Коламбус Блю Джэкетс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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