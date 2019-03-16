«Коламбус» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, Бобровский отразил 46 бросков
ТАСС, 16 марта. «Коламбус» обыграл «Каролину» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 марта. «Коламбус» обыграл «Каролину» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Адам Маккуэйд (4-я минуат), Дэвид Савар (6) и Джош Андерсон (58).
Российский форвард Артемий Панарин сделал одну голевую передачу. Теперь в этом сезоне на его счету 75 очков (25 шайбы + 50 передач).
Первой звездой матча был признан российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 46 бросков по своим воротам. Он сделал шестой в сезоне и 30-й в карьере шатаут.
«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 71 матче. «Каролина» расположилась на седьмой строчке с 83 очками в 70 встречах.
|Джон Торторелла
|Род Бриндамор
|Сергей Бобровский
|Петр Мразек(Петр Мразек)
|03:08
|Адам Маккуэйд(Артемий Панарин, Кэм Аткинсон)
|05:54
|Дэвид Савар(Бун Дженнер)
|15:53
|Грег Маккег
|50:36
|Дэвид Савар
|56:53
|Дэвид Савар
|57:21
|Джош Андерсон(Сет Джонс)
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Адам Маккуэйд (Коламбус Блю Джэкетс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0