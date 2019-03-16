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10:14 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Зайцева помогли «Торонто» одержать волевую победу над «Филадельфией» в НХЛ

ТАСС, 16 марта. «Торонто» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AFP 2019

Гости вели со счетом 5:2 к середине второго периода, но в итоге уступили. В составе победителей шайбы забросили Патрик Марло (18-я минута), Зак Хайман (30), Джейк Маззин (37, 39), Мартин Маринчин (43) и Остон Мэттьюс (56, 58). У проигравших отличились Якуб Ворачек (13), Джеймс ван Римсдайк (22, 29, 59), Радко Гудас (33) и Шейн Гостисбер (34).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 13 очков (3 шайбы + 10 передач).

Российские игроки задают тон в НХЛ: Овечкин остается действующим чемпионом, Кучеров побил клубный рекорд результативности, Малкин набрал 1000-е очко за карьеру. И это мы еще не всех вспомнили! Кто же из них лучший здесь и сейчас?

«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 71 матче. «Филадельфия» расположилась на 10-й строчке с 76 очками в 71 встрече.

Торонто Мэйпл Ливз
7:6
1:1, 3:4, 3:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2516.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Майк БэбкокСкотт Гордон
Вратари
Фредерик АндерсенБрайан Эллиотт(Брайан Эллиотт)
1-й период
10:11Филипп Майерс
12:22Якуб Ворачек(Нолан Патрик)
17:22Трэвис Санхейм
17:45Патрик Марло(Вильям Нюландер, Джейк Маззин)
2-й период
21:15Джеймс ван Римсдайк(Радко Гудас, Нолан Патрик)
21:44Радко Гудас
28:26Джеймс ван Римсдайк(Клод Жиру, Шон Кутюрье)
29:27Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Рон Хэйнси)
30:42Андреас Юнссон
30:42Трэвис Санхейм
32:29Радко Гудас(Шон Кутюрье, Роберт Хегг)
33:27Шейн Гостисбеер(Трэвис Конекны, Клод Жиру)
36:08Джейк Маззин(Назем Кадри, Рон Хэйнси)
38:11Джейк Маззин(Никита Зайцев, Коннор Браун)
38:49Вильям Нюландер
3-й период
42:55Мартин Маринчин(Джастин Холл, Назем Кадри)
43:49Якуб Ворачек
48:14Командный штраф
55:00Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер)
57:21Остон Мэттьюс(Никита Зайцев, Андреас Юнссон)
58:46Джеймс ван Римсдайк(Шейн Гостисбеер, Клод Жиру)
Лучшие игроки матча
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Джейк Маззин (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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