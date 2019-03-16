Две передачи Зайцева помогли «Торонто» одержать волевую победу над «Филадельфией» в НХЛ

Гости вели со счетом 5:2 к середине второго периода, но в итоге уступили. В составе победителей шайбы забросили Патрик Марло (18-я минута), Зак Хайман (30), Джейк Маззин (37, 39), Мартин Маринчин (43) и Остон Мэттьюс (56, 58). У проигравших отличились Якуб Ворачек (13), Джеймс ван Римсдайк (22, 29, 59), Радко Гудас (33) и Шейн Гостисбер (34).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 13 очков (3 шайбы + 10 передач).