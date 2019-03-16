Две передачи Зайцева помогли «Торонто» одержать волевую победу над «Филадельфией» в НХЛ
ТАСС, 16 марта. «Торонто» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 марта. «Торонто» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гости вели со счетом 5:2 к середине второго периода, но в итоге уступили. В составе победителей шайбы забросили Патрик Марло (18-я минута), Зак Хайман (30), Джейк Маззин (37, 39), Мартин Маринчин (43) и Остон Мэттьюс (56, 58). У проигравших отличились Якуб Ворачек (13), Джеймс ван Римсдайк (22, 29, 59), Радко Гудас (33) и Шейн Гостисбер (34).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 13 очков (3 шайбы + 10 передач).
«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 71 матче. «Филадельфия» расположилась на 10-й строчке с 76 очками в 71 встрече.
|Майк Бэбкок
|Скотт Гордон
|Фредерик Андерсен
|Брайан Эллиотт(Брайан Эллиотт)
|10:11
|Филипп Майерс
|12:22
|Якуб Ворачек(Нолан Патрик)
|17:22
|Трэвис Санхейм
|17:45
|Патрик Марло(Вильям Нюландер, Джейк Маззин)
|21:15
|Джеймс ван Римсдайк(Радко Гудас, Нолан Патрик)
|21:44
|Радко Гудас
|28:26
|Джеймс ван Римсдайк(Клод Жиру, Шон Кутюрье)
|29:27
|Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Рон Хэйнси)
|30:42
|Андреас Юнссон
|30:42
|Трэвис Санхейм
|32:29
|Радко Гудас(Шон Кутюрье, Роберт Хегг)
|33:27
|Шейн Гостисбеер(Трэвис Конекны, Клод Жиру)
|36:08
|Джейк Маззин(Назем Кадри, Рон Хэйнси)
|38:11
|Джейк Маззин(Никита Зайцев, Коннор Браун)
|38:49
|Вильям Нюландер
|42:55
|Мартин Маринчин(Джастин Холл, Назем Кадри)
|43:49
|Якуб Ворачек
|48:14
|Командный штраф
|55:00
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер)
|57:21
|Остон Мэттьюс(Никита Зайцев, Андреас Юнссон)
|58:46
|Джеймс ван Римсдайк(Шейн Гостисбеер, Клод Жиру)
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Джейк Маззин (Торонто Мэйпл Ливз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0